"Светофор" Шольца проиграл на выборах в Баварии и Гессене

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Германии Олаф Шольц, проиграла региональные выборы в Гессене и Баварии, где живёт почти четверть населения Германии.

В Гессене СДПГ набрала 15,1%, потеряв 4,7 процентного пункта по сравнению с предыдущими выборами. Это худший результат в истории партии в этом регионе. В Баварии СДПГ получила 8,4% – на 1,3 процентного пункта меньше, чем в 2018 году.

Ухудшили свои показатели и две другие партии, входящие в федеральную коалицию Шольца – так называемый "светофор" по цвету трёх партий, – Свободные демократы (СвДП) и Зелёные. Сформировать коалиционное правительство они не смогут.

Победителем в обеих землях стал Христианско-демократический союз (ХДС), причём в Гессене его результаты улучшились значительно: сразу на 7,6 процентного пункта до 34,6%. Продолжает набирать популярность и ультраправая "Альтернатива для Германии", зарегистрированная всего десять лет назад. За неё проголосовали порядка 19% и 15% в Гессене и Баварии соответственно.

Успех консерваторов эксперты объясняют экономическими проблемами и миграционными страхами, с которыми сталкивается Германия при правительстве Шольца. Следующие выборы в парламент, который изберёт нового канцлера, должны пройти в 2025 году.