В ФРГ не подтверждено, что лидера АдГ укололи на митинге опасным шприцем

В ФРГ полиция и прокуратура не подтверждают сведения о нападении на лидеров право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Председатель АдГ Тино Хрупалла вечером в среду прекратил выступление перед избирателями в баварском городе Ингольштадте из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. На месте ему была оказана медицинская помощь. В четверг утром Хрупалла был доставлен в больницу и в тот же день выписан.

Ряд СМИ распространили сообщение АдГ о "преступном нападении". Однако полиция и прокуратура пока не подтвердили эти сведения. Представитель полиции заявил, что никаких указаний на умышленное нападение, которое привело к отправке в больницу, нет.

По информации агентства dpa, криминологический анализ крови не выявил никаких аномалий. Токсикологическое обследование также не показало необычных результатов. Офис Хрупаллы опубликовал выписку из больницы Ингольштадта, где также говорится, что токсикологический скрининг был негативным. Ранее распространенная офисом информация о "внутримышечной инъекции" или "инфекции неустановленной субстанцией" не подтвердилась. Следователи намерены продолжить опрос свидетелей и проанализировать фото с мероприятия.

В среду вечером АдГ проинформировала прессу о том, что во время выступления Тино Хрупалла почувствовал боль в правом предплечье. Причиной этому стал якобы укол острой иглой. Следователи подтвердили информацию о том, что Хрупалла почувствовал боль в предплечье, и что на месте ему была оказана первая медицинская помощь. В больнице зафиксировали покраснение и незначительную опухоль. При дальнейшем обследовании не было выявлено никаких указаний на инъекцию. Полиция Ингольштадта сообщила в среду вечером, что "никаких очевидных телесных повреждений не обнаружено". Прокуратура не подтвердила сообщения о "следах укола" в правом предплечье.

АдГ, однако, заявила прессе о том, что Хрупалла помещен для "лечения в отделение реанимации". Члены этой партии распространили информацию о "двухсантиметровой игле", якобы найденной в машине Хрупаллы. Полиция безоговорочно опровергла эту информацию. По сведениям издания Spiegel и Баварской телерадиокомпании, следователи нашли на площади в Ингольштадте, где проходило мероприятие, несколько кнопок, которыми обычно прикрепляются листовки или плакаты.

Следователи в Баварии сообщили, что многие посетители мероприятия в Ингольштадте делали селфи с Хрупаллой. При этом был допущен легкий телесный контакт. Однако телохранители политика не заметили никаких необычных действий или происшествий. Следователи опираются на показания самого политика и свидетелей.

Тино Хрупалла выехал из Ингольштадта и отменил все дальнейшие предвыборные встречи в Баварии. Он собирается продолжать лечение по месту жительства. Прокуратура открыла дело против "неизвестных" из-за нанесения телесных повреждений. Это обычная стандартная процедура при наличии первоначальных подозрений. Глава МВД Баварии Йоахим Херманн заявил, что расследование ведётся быстрыми темпами.

Во вторник, в День объединения Германии, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, отменила встречу с избирателями в Баварии. Ее представитель сообщил, что это произошло из-за некоей "опасной ситуации". АдГ увязывает это со случаем Хрупаллы. "Альтернатива для Германии" распространила информацию о том, что Вайдель вынуждена была отправиться "в безопасное место" и не имеет право покидать дом, фактически находясь под домашним арестом. Политик выступила перед избирателями по видеосвязи.

Однако Федеральное управление уголовной полиции (BKA) заявило в четверг, что отмена встречи "произошла не по рекомендации BKA". Издание Spiegel сообщило, что Вайдель совместно со своей супругой была замечена во вторник в одном из пляжных ресторанов на Майорке. Ее офис подтвердил, что политик находится на этом острове, куда она приехала уже в воскресенье, за два дня до запланированной встречи с избирателями.

8 октября во второй по величине федеральной земле ФРГ – Баварии пройдут выборы в ландтаг. Согласно опросам, "Альтернатива для Германии" набирает до 15 процентов голосов.