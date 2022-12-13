Свежие опросы о поддержке войны в Украине разошлись в результатах

После вторжения России в Украину социологические центры замеряют отношение к этому россиян, а эксперты спорят, можно ли доверять опросам во время войны.

Согласно ноябрьским замерам трёх экспертных организаций – "Левада-центра", Russian Field и социологической службы ФБК, значительное количество россиян выступает за начало мирных переговоров. Однако результаты при сходной выборке, методике и формулировке вопросов существенно разошлись.

К концу ноября за мирные переговоры высказались:

44% опрошенных россиян по Russian Field

53% – по "Левада-центру"

58% – по ФБК

За продолжение войны выступили:

45% опрошенных россиян по Russian Field

41% – по "Левада-центру"

30% – по ФБК

Окологосударственные социологические центры не публикуют результаты опросов о войне в Украине. Последние итоги подобных замеров ФОМ сообщал в марте, ВЦИОМ – в августе.

По свежим данным закрытого кремлёвского соцопроса, результаты которого получила "Медуза" в конце ноября, за мирные переговоры выступало 55% опрошенных, за продолжение войны – 25%.