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Свежие опросы о поддержке войны в Украине разошлись в результатах

После вторжения России в Украину социологические центры замеряют отношение к этому россиян, а эксперты спорят, можно ли доверять опросам во время войны.

Согласно ноябрьским замерам трёх экспертных организаций – "Левада-центра", Russian Field и социологической службы ФБК, значительное количество россиян выступает за начало мирных переговоров. Однако результаты при сходной выборке, методике и формулировке вопросов существенно разошлись.

К концу ноября за мирные переговоры высказались:

  • 44% опрошенных россиян по Russian Field
  • 53% – по "Левада-центру"
  • 58% – по ФБК

За продолжение войны выступили:

  • 45% опрошенных россиян по Russian Field
  • 41% – по "Левада-центру"
  • 30% – по ФБК

Окологосударственные социологические центры не публикуют результаты опросов о войне в Украине. Последние итоги подобных замеров ФОМ сообщал в марте, ВЦИОМ – в августе.

По свежим данным закрытого кремлёвского соцопроса, результаты которого получила "Медуза" в конце ноября, за мирные переговоры выступало 55% опрошенных, за продолжение войны – 25%.

  • Если оценивать результаты опросов в динамике, то по сравнению с октябрём – месяцем мобилизации в России, в ноябре количество желающих продолжать войну выросло на 5% у "Левада-центра" и снизилось на 2% у ФБК (Russian Field опрос в октябре не проводил).

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