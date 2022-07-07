Проект: Кремль запрещает публиковать "плохие" результаты соцопросов

Социологические центры – ВЦИОМ и ФОМ – задают респондентам вопросы "с подсказкой" и не публикуют "плохие" ответы. Делают они это по требованию Кремля. О том, как российские власти манипулируют общественным мнением с помощью соцопросов, рассказывает "Проект".

По словам собеседников "Проекта", работавших во ВЦИОМ и ФОМ, центры не публикуют значительную часть результатов соцопросов: ВЦИОМ – минимум треть, ФОМ – 50-70%. Например, про оппозиционного политика Алексея Навального ВЦИОМ спрашивает почти в каждом телефонном опросе, но результаты не публикует. Кроме того, в 2020 году власти запретили подконтрольным СМИ писать новости по данным опросов негосударственной социологической организации "Левада-центр".

Помимо этого, социологи задают респондентам вопросы "с подсказкой" – так называемые формирующие вопросы – и получают нужные Кремлю ответы. Накануне войны ВЦИОМ спросил граждан о признании независимости "ЛНР" и "ДНР": "Скажите, пожалуйста, решение президента о признании Россией независимости ДНР и ЛНР вы поддерживаете или не поддерживаете?". На самом деле это вопрос об одобрении президента, объясняет доцент Шанинки Алексей Титков.

Согласно опросам ВЦИОМ и ФОМ, абсолютное большинство опрошенных – от 65% до 76% – поддерживают вторжение в Украину. Однако социологические центры обычно не упоминают, сколько россиян отказалось отвечать на вопросы. По данным от сотрудника ФОМ, с начала войны их доля выросла на 25%: в среднем, отвечать отказываются 15 человек из 18, среди причин – фраза "Я не хочу сесть".

По словам политтехнолога, работающего с Администрацией президента, атмосфера страха в России настолько велика, что влияет на результаты опросов и всерьёз воспринимать данные социологов теперь сложно.