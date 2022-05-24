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Свидетель Иеговы Деннис Кристенсен вышел из колонии под Курском

Деннис Кристенсен в здании суда (Архивное фото)

В Курской области во вторник из исправительной колонии №3 в городе Льгове вышел на свободу лидер орловской общины Свидетелей Иеговы Деннис Кристенсен. Он провёл в заключении в общей сложности 5 лет. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

У входа в колонию Кристенсена ожидали около 130 человек. Однако встретить его им не удалось. Бывшего заключённого увезли представители миграционной службы в Москву. В ночь с 24 на 25 мая он должен будет покинуть Россию, так как является гражданином Дании.

"Во время пребывания в исправительной колонии Кристенсен неоднократно сталкивался с необоснованными взысканиями, в связи с чем он провел часть времени в более строгих условиях." - отмечает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Деннис Кристенсен был лидером орловской общины Свидетелей Иеговы. Его арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019 признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима. Датские власти выразили "глубокую озабоченность" приговором и призвали Россию соблюдать свободу вероисповедания.

  • В 2017 году религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в России признали экстремистской и запретили ее деятельность. В стране продолжается уголовное преследование последователей организации. На данный момент в заключении находятся более 80 последователей Свидетелей Иеговы.
  • В ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации. В постановлении суда, обязательного для применения судами низшей инстанции, указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе совместного исповедания религии или проведения богослужений.

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