Свидетель Иеговы Деннис Кристенсен вышел из колонии под Курском

В Курской области во вторник из исправительной колонии №3 в городе Льгове вышел на свободу лидер орловской общины Свидетелей Иеговы Деннис Кристенсен. Он провёл в заключении в общей сложности 5 лет. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

У входа в колонию Кристенсена ожидали около 130 человек. Однако встретить его им не удалось. Бывшего заключённого увезли представители миграционной службы в Москву. В ночь с 24 на 25 мая он должен будет покинуть Россию, так как является гражданином Дании.

"Во время пребывания в исправительной колонии Кристенсен неоднократно сталкивался с необоснованными взысканиями, в связи с чем он провел часть времени в более строгих условиях." - отмечает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Деннис Кристенсен был лидером орловской общины Свидетелей Иеговы. Его арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019 признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима. Датские власти выразили "глубокую озабоченность" приговором и призвали Россию соблюдать свободу вероисповедания.