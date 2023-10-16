Свидетель по "тюменскому делу" уехал из России из-за угроз в полиции

Свидетель по так называемому "тюменскому делу" Леонид Бондаренко уехал из России после угроз от сотрудников полиции, которые обещали возбудить против него уголовное дело о финансировании террористической организации. Об этом он рассказал редакции Сибирь.Реалии.

По его словам, в августе сотрудники полиции ворвались к нему в квартиру в Сургуте с обыском. Ранее Бондаренко задерживали в мае 2023 года. После обыска его задержали. "В отделе угрожали, что объявят какую-то КТО (контртеррористическую операцию) и расстреляют меня через дверь, спрашивали о том, кто ведет группу поддержки и угрожали уголовным делом за то, что я якобы переводил деньги на адвокатов для фигурантов дела", - утверждает Бондаренко.

У Бондаренко изъяли флешки, фотоаппарат, компьютер и банковские карты. Он утверждает, что полицейские угрожали ему и оскорбляли. С Бондаренко общался сотрудник департамента по противодействию экстремизму, который также угрожал ему и сказал, что "если Родина сказала, что кто-то террорист, то он террорист и помогать ему нельзя".

Лишь на допросе у сотрудника ФСБ Бондаренко узнал, что обыск и его задержание проводили, чтобы найти вещи Никиты Олейника и якобы его подельника Романа Паклина, а также улики против них.