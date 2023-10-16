Свидетель по "тюменскому делу" уехал из России из-за угроз в полиции

Свидетель по так называемому "тюменскому делу" Леонид Бондаренко уехал из России после угроз от сотрудников полиции, которые обещали возбудить против него уголовное дело о финансировании террористической организации. Об этом он рассказал редакции Сибирь.Реалии.
По его словам, в августе сотрудники полиции ворвались к нему в квартиру в Сургуте с обыском. Ранее Бондаренко задерживали в мае 2023 года. После обыска его задержали. "В отделе угрожали, что объявят какую-то КТО (контртеррористическую операцию) и расстреляют меня через дверь, спрашивали о том, кто ведет группу поддержки и угрожали уголовным делом за то, что я якобы переводил деньги на адвокатов для фигурантов дела", - утверждает Бондаренко.
У Бондаренко изъяли флешки, фотоаппарат, компьютер и банковские карты. Он утверждает, что полицейские угрожали ему и оскорбляли. С Бондаренко общался сотрудник департамента по противодействию экстремизму, который также угрожал ему и сказал, что "если Родина сказала, что кто-то террорист, то он террорист и помогать ему нельзя".
Лишь на допросе у сотрудника ФСБ Бондаренко узнал, что обыск и его задержание проводили, чтобы найти вещи Никиты Олейника и якобы его подельника Романа Паклина, а также улики против них.
- Обвиняемые по "тюменскому делу" находятся в СИЗО с августа 2022 года. Первыми задержали Дениса Айдына и Кирилла Брика из Тюмени – у них при себе было обнаружено около 300 граммов селитровой самодельной взрывчатки с детонаторами. Позже арестовали Никиту Олейника и Романа Паклина из Сургута, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова из Екатеринбурга. Все обвиняемые заявляли о пытках током и избиениях. Проведя месяцы в заточении Брик пошел на сделку со следствием и признал вину. ФСБ и следственный комитет никак не комментируют ход расследования "тюменского дела", известно только то, что по версии следователя, обвиняемые хотели взорвать тюменскую ТЭЦ.
- Следствие также полагает, что "террористическое сообщество" создал Никита Олейник с целью "свержения нынешнего государственного режима".
- Паклин в том числе рассказывал, что после пыток током у него начались боли в сердце и отнялась левая рука, а в конце ноября он пожаловался на ухудшение состояния здоровья. В середине ноября в Управлении Следственного комитета по Тюменской области отказались возбуждать уголовное дело по факту пыток Незнамова.
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