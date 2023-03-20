"Свободе" – 70. История продолжается. Год 2022

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Иван Толстой: Сегодня на нашем календаре 22-й год, и что бы в эти 12 месяцев ни происходило, одно событие подавило всё и всё определило - агрессивное нападение России, смертоубийственная война в Украине. Вовлечение всего украинского населения в трагедию понятна, но и в России война никого не оставила в покое, как бы кто ни хорохорился, какими шапками ни грозился бы закидать весь мир. Завтрашний день двухсот миллионов человек (населения России и Украины) зависит от исхода войны.

Песня киевлянина Сергея Бабкина «Я солдат» будет сопровождать нас в сегодняшнем обзоре.

2022-й. Успехи термоядерного синтеза. Илон Маск приобретает компанию Твиттер. Блокировка соцсетей в России. Бегство специалистов - от падения экономики, затем – от мобилизации, по ряду подсчетов – от полумиллиона до полутора миллионов людей с высшим образованием.

Символы и мемы войны. В конце 22-го года в итоговой программе «Время Свободы» их обсуждал Андрей Шагоградский:

Андрей Шароградский: Агрессия России против Украины, стойкость украинцев при ее отражении породили множество символов и мемов. Российская пропаганда не смогла, правда, предложить ничего, кроме латинских букв Z и V, и георгиевские ленточки. За букву Z даже обидно, слово "jazz" по-английски, к примеру, пишется с двумя "z" на конце, в результате, скажем, довоенные афиши джазовых фестивалей часто выглядят как плакаты в поддержку агрессии. В Украине символов и мемов гораздо больше, они очень разнообразные, часто очень простые и какие-то народные, по-настоящему, как мне кажется, объединяющие и воодушевляющие. Такие могут появиться только в стране, которая воюет за правое дело. Впрочем, как это я, возможно, слишком часто говорю – судите сами. Рассказывает корреспондент канала "Настоящее время" Юлия Горечева.

Юлия Горечева: Десятки песен, сотни фраз-мемов, тысячи картинок в соцсетях - все это о символах войны, которую Россия развязала против Украины. Эти символы уже 10 месяцев объединяют народ Украины, а некоторые стали популярными и за ее пределами. Фраза про "русский военный корабль" появилась буквально в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда российские военные, приближаясь на корабле к острову Змеиному, по радиосвязи потребовали от защитников Змеиного сдаться и получили отказ. В сеть попала запись этого разговора. Слова украинского морпеха с острова Змеиный стали девизом для миллионов украинцев в борьбе с российской армией. Иллюстрация по мотивам легендарного диалога теперь тиражируется в виде почтовых марок, картинок на футболках, чашках и не только в Украине.

Синий трактор – еще один символ войны и символ борьбы простого населения с российской армией

Синий трактор – еще один символ войны и символ борьбы простого населения с российской армией. Началось с того, что простые селяне нашли брошенный российский танк и решили его отбуксировать к бойцам ВСУ на синем тракторе. Вскоре идею подхватили и другие фермеры на тракторах других цветов. Шутливо украинцы назвали их "отдельной тракторной бригадой". "По полям, по полям, синий трактор едет к нам". Это песня из популярного российского мультфильма про синий трактор. В оригинале этот трактор перевозит разных животных, а дети должны угадать, кого именно.

"Бавовной" в Украине теперь неофициально называют все виды обстрелов, которые произошли на оккупированных территориях или в России. Называть происходящее "бавовной" украинцы начали после того, как в российских СМИ любые взрывы, связанные с войной, прозвали "хлопкАми". Если в этом слове изменить ударение, прочитать как "хлОпок", то в переводе на украинский это будет "бавовна", растение, из которого делают волокно. Украинцы сравнили цветок хлопка с характерным дымовым куполом после взрыва, и теперь в разговорной речи это стало, пожалуй, самым упоминаемым словом в рассказах о взрывах в российских городах или на неподконтрольных Киеву территориях.

Пес Патрон – самая известная собака-сеттер в Украине. Он служит в команде спасателей Черниговской области и активно принимает участие в разминировании региона после оккупации. С Патроном фотографируются мировые политики, ему вручал награду лично президент Украины. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ впервые в истории наградил собаку статусом "Пес доброй воли". Теперь Патрон в свободное от работы время еще и обучает детей.

Шкафчик из Бородянки – это настоящий кухонный шкаф, который уцелел после того, как российские войска сбросили на многоэтажку авиабомбу. Вместе со шкафом целой и невредимой осталась статуэтка петуха, которая тоже стала одним из символов несокрушимости украинского народа. Теперь ее часто можно увидеть во время ежедневных обращений украинского президента Владимира Зеленского к народу, а сам шкафчик стал объектом ироничного высказывания для украинцев. Теперь на вопрос "как у тебя дела?", который часто задают украинцам после очередного обстрела со стороны российской армии, многие из них отвечают: "Все в порядке. Держусь, как тот шкафчик из Бородянки".

Андрей Шароградский: Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег с телеканала "Настоящее время" за профессиональную помощь, которую многие из них оказывали часто с риском для жизни.

Иван Толстой: Война России против Украины грянула после двух лет полуспячки всего мира в результате пандемии коронавируса. С учетом всего произошедшего, в каком политическом, моральном, эмоциональном состоянии находится сегодняшняя Европа? Какие силы и тенденции наблюдаются на европейском континенте? С этими вопросами я обратился к моему коллеге историку и специалисту по Европе Ярославу Шимову.

Ярослав Шимов: Вопрос, конечно, очень сложный, потому что Европа крайне многослойная и сложно устроенный общественный организм - политический, культурный и прочее. Но я бы отметил одну вещь: в последние годы наметилось преодоление некоторых разрывов, которые были в минувшем десятилетии, и в то же время обозначились разрывы другие, то есть их конфигурация изменилась.

Если взять период лет 10 назад, начало и середину прошлого десятилетия, то там абсолютно четко просматривался разрыв между севером и югом, он был связан с кризисом еврозоны. Мы же уже забыли все эти выражения, как седая древность воспринимается, а на самом деле это был довольно острый конфликт. Греция, которая тонула в долгах, Италия, которая балансировала на грани финансового краха, Испания, где было крайне неблагополучно все, и так далее.

Начались конфликты вокруг Польши и Венгрии

Потом внезапно, после того, как кризис, грубо говоря, залили деньгами европейскими и в основном немецкими, образовался другой разрыв: все более часто и отчетливо стали говорить о том, что восточная часть Евросоюза, бывшие страны соцлагеря, страны Центральной и Восточной Европы как-то не так себя ведут, не так себя чувствуют. Начались все эти конфликты вокруг Польши и Венгрии, вокруг реальных, иногда немножко преувеличенных их политических, правовых и прочих нарушений европейских правил игры. Этот разрыв тоже начал как-то нарастать между так называемой "старой" и так называемо "новой" Европой. И все это совершенно поменялось в последние три года, вначале в связи с пандемией ковида, а потом, конечно, в связи с войной в Украине.

Британия отделилась, но парадоксальным образом континентальную Европу это скорее объединило

Да, еще один, конечно, важный момент, который произошел в 2016 году, закончился, если я не ошибаюсь, в конце 2019-го – это Брекзит, растянувшийся такой процесс. Британия отделилась, но парадоксальным образом континентальную Европу это скорее объединило, все эти разборки с Британией, долгие переговоры по условиям Брекзита. Сам факт этого отделения заставил континентальную Европу немножко переосмыслить себя: а как мы здесь вместе живем, что означает это "вместе", насколько оно нам нужно, и не означает ли Брекзит начало некого более серьезного распада? Оказалось, что не означает.

В последние годы как с пандемией ковида, когда потребовались совместные усилия, поскольку вирус границ не знает, политикой не занимается, а просто уничтожает то, что попадется ему на пути, но и, конечно, потом по мере резкого ухудшения отношений с Россией, начала украинской войны, Европа опять же преодолела и этот разрыв между западом и востоком.

Сейчас роль восточной части, которая ближе к России, ближе к Украине, заметна больше, голоса этих стран, Польши, балтийских стран, Чехии, Словакии, стали звучать громче в общеевропейском хоре, к этим странам больше прислушиваются и западные партнеры, поскольку ситуация такая: они приняли миллионы беженцев из Украины, они ближе к театру военных действий, как выяснилось, они, может быть, лучше понимают, что такое путинская Россия. Потому что раньше немецкие и французские политики отмахивались часто от своих польских или балтийских партнеров, которые говорили им, что надо бы как-то пожестче, повнимательнее, может быть, "Северный поток" был ошибкой, и так далее, и так далее.

Выяснилось, что эти восточные политики, восточноевропейские во многом были правы

Выяснилось, что эти восточные политики, восточноевропейские во многом были правы. Публично это западные лидеры не любят признавать, но де-факто в рамках их политических действий это признается. Тем самым разрыв, о котором я сказал, запада и востока, он тоже был преодолен.

В результате Европа сейчас продолжает искать себя, в Европе это вообще непрерывный процесс поиска себя в самых разных планах, но она в большей степени чувствует себя единым организмом. Почему? Как раз потому, что в результате ряда кризисов минувшего десятилетия и самого сильного из них, связанного с войной в Украине, европейцы чувствуют себя более тесно привязанными друг к другу, более отделенными от с одной стороны России, которая несколько сошла с ума, с другой стороны, может быть, и от Америки, которая сохраняет тесные трансатлантические связи с Европой, но в то же время у нее свои интересы, у нее бодание с Китаем, у нее разного рода более глобальные задачи, а Европа между. Она все больше понимает, что полагаться нужно в первую очередь на собственные силы.

Я думаю, что 2020-е годы будут не самыми благостными для Европы

На мой взгляд, особенность нынешнего момента именно в этом обретенном сознании необходимости полагаться на себя – это раз, и в стоящими перед Европой довольно неприятными задачами, которые связаны в первую очередь с экономическим кризисом. Я думаю, что 2020-е годы будут не самыми благостными для Европы. Как она преодолеет эти новые проблемы, вызванные кризисами последних лет, посмотрим. На самом деле основания для оптимизма есть именно потому, что эта внутренняя интеграция психологическая заметна, и она дает надежду на будущее.

Иван Толстой: А что касается тех проблем, тех тенденций, которые волновали еще несколько лет назад до ковида, - правые и левые в Европе, популизмы, национализмы в самых разных местах континента, что с этим происходит? Это чем-то как-то преодолено, это куда-то ушло или просто затаилось?

Ярослав Шимов: Не ушло, конечно. Если мы посмотрим, допустим, на президентские выборы во Франции, там два раза подряд одна и та же пара сошлась в финале – Эммануэль Макрон и Марин ле Пен, символ крайнего французского популистского национализма. Два раза она потерпела поражение, но оба раза с весьма солидным результатом. Понятно, что эти силы на политической сцене присутствуют. В Италии сейчас у власти правительство, скажем так, небывало смещенное в сторону правого фланга, возглавляет это правительство Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", довольно легко проследить политическую родословную этой партии от послевоенного неофашизма. То есть вроде такие ужасные слова, но с другой стороны ни в одной стране Европы откровенно антисистемные силы не победили, не пришли к власти и не начали уничтожать фундамент демократии.

Рамка демократии оказалась прочнее, чем многие боялись

Демократия работает, работает она и там, где сильны силы, которые позиционировали себя как великие антисистемные, но в результате, когда они приходят к власти или близко подступают к этим вершинам власти, они начинают умерять свою риторику и свои действия. То есть эта рамка демократии оказалась прочнее, чем многие боялись. Боялись, что, грубо говоря, все разнесет к чертям. Вот стоит прийти к власти тому или иному политику популистскому и все – конец. То же говорили о Трампе в Америке, как видим, американская демократия пережила кризисный момент, но не рухнула, к счастью. То же самое можно пока сказать и о демократиях в Европе, эти силы там есть, но она их абсорбирует и делает несколько более умеренными, что в общем показывает ее внутреннюю силу.

Иван Толстой: Что говорит о чешском обществе победа нового президента Петра Павла?

Ярослав Шимов: Это тоже с одной стороны поражение популизма, потому что его противник миллиардер, бывший премьер-министр Андрей Бабиш был выражением, чешским подобием тех сил, о которых я говорил, которые предлагают обманчивые рецепты якобы быстрого решения сложных проблем.

Петр Павел интересная фигура, ему удалось то, что не удавалось многим здешним политикам, - объединить граждан, придерживающихся очень широкого спектра взглядов. Он не кандидат только либералов или городских образованных слоев, за него голосовали активно и в провинции, и люди достаточно левых или националистических взглядов. Но при этом в кои-то веки это упор на некие ценности, на то, что, банально, не нужно постоянно врать в политике, на то, что Чехия должна быть прочно вмонтирована в систему западных союзов экономических и политических, то есть Евросоюз и НАТО. Это такая ясная ориентация.

И то, что этот кандидат победил с большим отрывом, он набрал почти 60% голосов, больше, чем какой-либо иной президентский кандидат в истории, - это говорит о том, что, возможно, люди устали от такой чисто рекламной политики, когда кандидат предлагает себя как товар, как способ решения "ты мне, я тебе": вот ты за меня проголосуешь, а я тебе к пенсии подкину пару тысяч чего-нибудь, крон или евро, зависит от денежной единицы в конкретной стране. Такая политика в этом случае проиграла. И это, на мой взгляд, хорошо, потому что та же война в Украине Европу несколько пробудила и заставила вспомнить о том, что есть ценности, есть какие-то вещи, через которые нельзя переступать, есть какие-то принципы, которых надо-таки придерживаться, и что не все решается в формате сделки. Так что в этом я тоже вижу некоторую надежду.

Иван Толстой: Постоянный соавтор Ярослава Шимова в программе "Атлас Мира" Александр Гостев. Я прошу его поделиться своими впечатлениями о картине мира за пределами Европы, России и Соединенных Штатов.

Александр Гостев: Вы знаете, если бы вы меня попросили одним словом обозначить главную тенденцию последних лет – это, конечно, было бы слово "растерянность". Эта растерянность очень хорошо заметна по всему миру не просто среди каких-то масс, классов, социальных страт, а просто среди целых наций и народов. Это заметно от Чили до Филиппин, от Соединенных Штатов до Южноафриканской республики и так далее.

Люди никогда раньше не сталкивались с тем, что происходит на их глазах, не сталкивались с тем, что информация о происходящем, с одной стороны, доступна как никогда раньше в истории человечества, что эта вовлеченность, это наблюдение за происходящим в прямом эфире им кажется на самом деле, на их глазах.

А с другой стороны, самые умные из них, конечно, понимают, что любой объектив или микрофон искажает информацию, но очень немногие понимают, как критично и правильно ее воспринимать. Ее стало очень много, и люди от нее устали, они перекормлены.

С учетом всего остального, четыре всадника Апокалипсиса по мнению многих уже протрубили, у нас уже и война, и чума – пандемия ковид-19, и голод в прямом смысле слова, около 15-20 государств за последний год рапортуют каждый день в ООН о том, что их население оказалось на грани умирания от голода, в основном это, конечно, государства, которые и так раньше были беднейшими, Восточная Африка, допустим, да и Западная Африка, сотни может быть миллионов людей в Южной Азии.

В Египте яйца куриные стали предметом роскоши, деликатесом, как черная икра или трюфели

Я не хотел бы заострять внимание на каких-то одних конкретных регионах, потому что, я повторю, это происходит везде. В Египте, я недавно прочитал статью, яйца куриные стали предметом роскоши, деликатесом, как черная икра или трюфели из-за их дороговизны. Это третий всадник Апокалипсиса – голод. Четвертый мы все помним, какой может появиться на бледном коне.

Поэтому они хотят простых и понятных им, самое главное, быстрых решений всех их проблем, бед и тревог. Отсюда возникает второе слово, которым можно было бы определить общемировые тенденции, мы же с вами сейчас говорим не просто о политике, а о социокультурных вещах, глубинных, – это популизм.

Пришли политики, которых тоже не было раньше никогда, которые позволяют себе говорить хамским, откровенно грубым языком толпы, и толпа это приветствует, потому что она понимает с одной стороны, кто стоит перед тобой, чего он хочет, к чему он призывает. С другой стороны, ведь эти политики – плоть от плоти народа, это тоже очень заметно. Народ стал в общепланетарном масштабе, на мой взгляд, обладать неким таким подростковым мышлением. Знаете, есть выражение "клиповое мышление", когда нужно примерно три-четыре секунды, не более того, увидеть какое-то видео где-нибудь в YouTube, в смартфоне, где угодно, и все обо всем понять.

У меня есть шутка. Я говорю своим экспертам: конечно, наши слушатели, половина из которых, я сейчас говорю довольно резкие вещи, детишки с пониженной концентрацией внимания, не нужно им умно, расскажите им, допустим, историю Второй мировой войны в десяти твитах для того, чтобы они быстро во всем разобрались. Это все страшно, конечно, на самом деле, я с горьким сардоническим чувством обо всем этом говорю, потому что такой толпой манипулировать можно как угодно.

Гуманитарные науки сейчас в таком загоне, что интерес к ним опустился до такой низкой планки, что мне остается только рыдать

Опять-таки, речь идет не о Европе, не о России, допустим, только о Китае, Канаде, везде провал образовательный последних двух-трех десятков лет. Гуманитарные науки, я, конечно, немножко уже сам себя ловлю на мысли, что я превращаюсь в некотором смысле в своего отца или дедушку, время летит незаметно, ты начинаешь ворчать так же, как ворчали они, гуманитарные науки сейчас в таком загоне, что интерес к ним опустился до такой низкой планки, что мне остается только рыдать.

Был проведен опрос французским социологическим институтом в самом начале пандемии: какой предмет вы считаете самым ненужным и неинтересным? Вопрос среди школьников разных государств, Западного полушария, Восточного, азиатские школьники, российские отвечали, европейские. Они ответили – география. Мне с моим взглядом на мир, с моими пристрастиями, хобби и складом характера это было просто как удар обухом по голове. Потому что мне казалось наоборот всегда, как можно не интересоваться тем, что впрямую происходит вокруг тебя? География – жизнеописание.

Оглянись, может быть что-то интересное происходит в ста метрах от тебя, в километре, а может быть в 10 тысячах километров. Такая вещь, которая не может не интересовать. Вот vox populi таков. Ведь карта мира для меня – это с того времени, когда я помню себя еще ребенком, такой магазин конфет. Географическая политическая карта мира, где больше 200 государств окрашены в разные цвета, оранжевый, зеленый, фиолетовый, бери и выбирай. Ты можешь туда не ехать – читай, интересуйся, наслаждайся. Я уже человек не молодой, в мое время куда-то надо было идти зимой, в какую-то библиотеку, брать там какую-то книгу, сейчас тебе несколько раз кнопкой щелкнуть, ты узнаешь все, увидишь, услышишь, можно сказать, понюхаешь. И им это неинтересно.

Растерянность, неумение критически воспринимать информацию, желание простых решений

Вот этот адский коктейль меня очень пугает. Я думаю, пугает очень многих. Растерянность, неумение критически воспринимать информацию, желание простых решений в сочетании с отсутствием интереса к очень многому и неумением потреблять ту пищу, которую тебе дают, а пищи, в том числе, конечно, вредной, очень много, вот тенденция последнего времени. Отсюда очень многое проистекает то, что мы пытаемся понять последний год, два, три, ответов пока никто не нашел.

Иван Толстой: 2022-й год. Краткий перечень событий:

18 февраля начата массовая эвакуация населения ДНР и ЛНР на территорию России,

21 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую Народные республики,

На следующий день после вторжения Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию,

Совет Европы приостановил членство России в организации,

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины,

В результате реакции термоядерного синтеза американские ученые впервые в истории смогли получить больше энергии, чем было потрачено на её запуск.

Одной из самых нашумевших сделок в технологической сфере стала покупка компании Twitter Илоном Маском. Он потратил на это $44 млрд заемных средств. Глобальной целью Маска было превращение Twitter в суперприложение "Х" по образцу китайского WeChat, то есть Маск собирался добавить в соцсеть финансовые и платежные инструменты, сервисы бронирования и покупок, различные мини-приложения, расширить возможности для общения.

Российские власти заблокировали на территории стране все основные социальные сети – фейсбук, твиттер, инстаграм. При этом пользоваться фейсбуком и инстаграммом официально не запрещено. Компания Meta включена в России в перечень террористов и экстремистов.

Изменения произошли и в «Яндексе», который продал свои сервисы «Дзен» и «Новости». «Яндекс» лишился своей главной страницы yandex.ru— она преобразована в портал dzen.ru, правда, сохранив поисковую строку «Яндекса». Вместо нее главной для самого «Яндекса» стала страница ya.ru. Пост советника по корпоративному развитию «Яндекса» получил бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Сын королевы Великобритании Эндрю лишен титулов и звания Его Королевское Высочество.

12 августа совершено нападение на британско-американского писателя Салмана Рушди. Перед лекцией в одном из университетов штата Нью-Йорк ему были нанесены множественные ножевые ранения.

Новым премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона стала Лиз Трас.

Скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая. Новым британским монархом стал принц Чарльз – под именем Карла Третьего.

8 октября на Крымском мосту после подрыва грузового автомобиля обрушены части полотна автодороги,

Лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак назначен премьер-министром страны вместо Лиз Трас.

Город Нур-Султан обратно переименован в Астану,

Торговец оружием Виктор Бут обменен на арестованную в России американскую баскетболистку Бритни Грайнер,

В Одессе демонтирован Памятник основателям города - императрице Екатерине Второй, окруженной ее соратниками де Рибасом, Де Воланом, Потемкиным и Зубовым.

Нобелевской премией по литературе награждена французская писательница Анни Эрно.

В 2022 году скончались:

Первый советский президент Михаил Горбачев,

Король футбола, трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле,

Кинорежиссёр и сценарист Игорь Масленников,

Журналистка Манана Асламазян,

Искусствовед, сотрудник Эрмитажа Альберт Костеневич.

Петербургский библиофил и культуролог Вилли Петрицкий,

Филолог, историк культуры, литературный критик, специалист по русско-еврейской культуре Леонид Кацис,

Журналист и коллекционер Ростислав Полчанинов, ветеран Радио Свобода,

В бою в Украине убит артист, солист балета Украинской Национальной оперы, заслуженный артист страны Александр Шаповал.

Иван Толстой: Наука и технологии. Открытия и прорывы последнего времени. Например, интернет. Я беседую с научным обозревателем Радио Свобода Сергеем Добрыниным.

Сергей Добрынин: Давайте возьмем немножко шире и поговорим про информационные технологии, не только про интернет. От научного журналиста все время ждут, что он будет рассказывать про революции, на самом деле революций происходит очень мало, как правило, те, кто про них пишет, выдают желаемое за действительное. Но сейчас, кажется, действительно происходит революция и в информационных технологиях, и вообще в жизни человечества, связана она с искусственным интеллектом.

Еще, может быть, 5-6 лет назад идея о том, что искусственный интеллект, обладающий в каком-то смысле самосознанием, то есть настоящий искусственный интеллект может появиться когда-либо, а тем более в ближайшее время – это было фантастикой, люди крутили пальцем у виска, в это не верили. Сейчас больше серьезных специалистов говорят, что это может произойти в достаточно обозримом горизонте, может быть 5-10 лет. Связано это с развитием технологии, которая называется нейросети, которая на самом деле в сущности своей достаточно примитивна, это не какие-то суперсложные алгоритмы, просто самообучающаяся система, которая, чем больше ты ее кормишь данными, тем она лучше, причем непонятно, каким образом, учится сама что-то подобное воспроизводить.

Сейчас на слуху у всех чат-бот

Сейчас на слуху у всех чат-бот, который называется ChatGPT и другие похожие системы, которые рисуют картинки, даже обывателю видно, насколько это мощная система. Буквально на днях студент Российского гуманитарного университета написал свою дипломную работу низкого качества по специальности "Менеджмент", которая не предполагает особой глубины, может быть, но он написал практически полностью, на 95% с помощью чат-бота. То есть это система, которая способна сама найти какие-то ссылки, сама придумать структуру, сама изложить ее внятным языком. Она часто ошибается, она ошибается на элементарных вопросах, но она учится и делает ошибок все меньше и меньше.

Это довольно мощная штука с одной стороны, и потенциальная проблема с другой. Потому что сейчас пришло время подумать о том, как мы будем искусственный интеллект ограничивать. Простой пример: известны "ольгинские тролли", которых Евгений Пригожин содержал много лет, они занимались тем, что писали простые какие-то вещи, пропагандистские короткие комментарии, отвечали, и так далее. Сейчас всю эту работу может сделать один не самый мощный компьютер по большому счету. Для того, чтобы отличить пропаганду, которая создана компьютерным способом, от живых людей, придется думать о том, как вообще отличать созданные искусственным интеллектом тексты от настоящих.

Это придется делать и университетам, чтобы определять, какие курсовые, дипломные работы были написаны так, какие сяк

Это придется делать и университетам, чтобы определять, какие курсовые, дипломные работы были написаны так, какие сяк, может быть изданиям, кому-то еще. Поэтому сейчас обсуждается, как заложить в эту систему какой-то водяной знак текстовый так, чтобы можно было автоматически понять, что текст написан компьютером. Это просто первый шажок к решению вопросов безопасности.

Пока что мы решаем, как различить тексты, но в дальнейшем нам придется задавать все больше и больше вопросов, как вообще ограничить деятельность искусственного интеллекта, чтобы он не начал вредить.

Иван Толстой: Если из виртуального космоса, интернет-космоса перейти к космосу физическому, что там происходит? Космические программы, все эти завоевания далеких миров, стало ли это в общем несбыточной мечтой или все-таки вкладываются по-прежнему миллиарды в то, чтобы что-то развить, куда-то долететь, откуда-то издали помахать нам рукой?

Сергей Добрынин: В космосе, в космонавтике точнее, есть три важных направления. Первое – это прикладное, оно связано со спутниками. Сейчас, когда идет война, мы очень хорошо видим, насколько спутниковая разведка, спутниковая связь, например, "Starlink", которую Илон Маск поставляет украинской армии, насколько это большое имеет значение для такой вещи, как война.

Спутник маленький может построить школьный кружок, даже может его запустить в космос

При этом спутники, конечно же, важны не только для армии, но они важны для коммуникации, для изучения погоды и так далее. Это прикладная сторона, здесь, конечно, все просто развивается постепенно, то есть спутников становится все больше и больше, запускать их все дешевле и дешевле. Спутник маленький может построить школьный кружок, даже может его запустить в космос. Маленькие спутники, которые называются CubeSat, они размером примерно с пакет сока.

Это одна сторона. Другой сторона – это то, что связано с наукой. Запуск нового космического телескопа "Джеймс Уэбба", который в сущности заменяет телескоп "Хаббл", который был запущен несколько десятилетий назад, - это огромный шаг для астрофизики, для изучения Вселенной, и так далее. Помимо того, что это просто замечательные картинки, которые многие, я думаю, видели, невероятной красоты, это важно для популяризации. Потому что, увидев эти картинки, многие дети, люди, захотят пойти и заниматься физикой, изучать Вселенную. Помимо этого это имеет огромное научное значение.

Третья сторона – это пилотируемая космонавтика. С ней сложная ситуация, потому что, конечно, здесь существенная часть престижа, престижа отдельных стран и престижа человечества в целом. Мы должны показывать себе, что мы как человечество способны прыгнуть выше головы, что мы способны, например, снова полететь к Луне спустя 50 лет. Есть ли в этом практическая польза? Можно сказать, что технологии, которые для этого создаются, они могут иметь потом гражданское применение, много чего обкатывается, может быть когда-нибудь на Луне мы сможем добывать какие-нибудь полезные ископаемые, которых мало на Земле. Может быть когда-нибудь мы полетим на Марс, создадим там колонию, сможет туда переселиться в случае чего. Но это все очень фантастические и далекие прожекты.

Конечно, главное здесь чувство способности сделать что-то очень большое и престиж

Конечно, главное здесь чувство способности сделать что-то очень большое и престиж. Программа "Артемида", которая главным образом силами НАСА выполняется, в прошлом году был совершен беспилотный полет космического корабля "Орион" вокруг Луны. Уже в следующем году должны полететь люди, они пока не будут высаживаться, еще через год планируется первая с 1972 года высадка на Луну. Сложно себе представить, что люди не были на Луне уже 50 лет, 50 лет – большой срок.

Иван Толстой: Мечты мечтами, но все мы болеем, и события последних трех лет показали, что абсолютно никто не защищен от таких кошмаров, как пандемии. Что происходит в области медицины в целом, какой тренд, какое направление у медицины как науки?

Сергей Добрынин: Здесь бы я тоже взял шире и поговорил бы скорее про биологию. Как раз почти 11 лет назад вышла работа Дженифер Дудна и Эммануэль Шарпантье про технологию CRISPR-Cas9 – это технология генной инженерии, фактически технология, которая позволяет внутри ДНК, внутри генома с хорошей точностью удалить или заменить какой-то ген. Это очень важная история, потому что на самом деле еще 15 лет назад работать с генами на таком уровне мы не умели никак. Мы умели что-то менять, но это было очень неточно, было очень много брака и так далее.

То, что придумали эти две замечательные женщины, - это тоже можно назвать революцией, потому что с тех пор появилось огромное количество патентов, новых технологий и так далее, которые используют CRISPR-Cas9, это возможно вмешиваться в жизнь хирургическим инструментом фактически.

Например, с тех пор с помощью технологий вывели коров, у которых пятна не черные, а серые, пример смешной скорее, потому что якобы коровы с серыми пятнами меньше страдают от жары. Китайцы сделали породу собак бигль, у которых больше мускулов. Зачем они это сделали, мало кто знает, но, видимо, может быть эстетически больше нравится. Были созданы помидоры, у которых крупнее плоды, больше веток, завязей и всего остального, и так далее. Вообще возможности безграничные практически.

Скорее всего стена запретов рано или поздно падет – это будет означать, что человечество сможет себя легче пропитать

Но пока что регуляторные органы побаиваются выпускать такие вещи в промышленность, в агропромышленность, в агропроизводство, потому что непонятно, как созданная человеком гентически измененная, устойчивая к заморозкам или разным болезням соя или какая-то другая культура, насколько она будет стабильно сосуществовать с природными видами. Но скорее всего стена запретов рано или поздно падет – это будет означать, что человечество сможет себя легче пропитать, как минимум, на самом деле это большая проблема. И, конечно, эта технология большое значение имеет для медицины. Начиная с того, что есть болезни наследственные, которые связаны с какими-то определенными генами, про которые мы точно знаем, и теоретически теперь у нас есть возможность, скажем, детей, которые имеют большие шансы эту болезнь унаследовать у своих родителей, от нее избавить.

Есть, например, шанс избавиться от СПИДа, потому что если выключить определенный ген в человеческом геноме, то человек становится устойчивым к СПИДу. Такие эксперименты делали китайцы, он был не до конца успешный, а главное, что он был неэтический, потому что пока что редактирование человеческой геномной линии, редактирование человека, грубо говоря, в мире нигде не разрешено. Это вызывает большие вопросы, потому что все еще есть некоторые сомнения: при таком редактировании не заденем ли мы что-то еще в человеке. Это тоже не за горами очевидным образом.

Поэтому этот тренд на то, что мы можем вмешиваться в жизнь, исправлять ошибки, которые случаются в природе просто из-за случайностей, с помощью этого лечить болезни, с помощью этого улучшать производство пищи, и так далее – это то, что происходит на наших глазах прямо сейчас.

Вторая важная сторона, которая с этим связана – это, конечно, эпидемия ковида, огромную роль в спасении, видимо, миллионов или может быть десятков миллионов жизней сыграло то, что человечество быстро смогло создать эффективные вакцины. Вообще это немыслимая история, потому что раньше для создания вакцины от болезни требовались годы, часто десятки лет, здесь вакцины были созданы фактически меньше, чем за год, и они оказались очень эффективными. Способность сделать такие вакцины связана с тем, что человечество долго готовило разные инструменты, в том числе инструменты молекулярной технологии. Мы можем фактически по кусочкам собирать молекулу РНК или ее участок, что необходимо для создания РНК-вакцин, с помощью этого сделать эффективную вакцину. Причем, если меняется штамм вируса, мы можем эту вакцину очень быстро адаптировать к новому штамму. Опять же еще 10 лет назад это было немыслимо, никто бы не поверил в эту фантастику. Поэтому с точки зрения обывателя сделали вакцины и все, но за этим стоит огромный прогресс последних лет. Вообще-то это просто настоящая фантастика.

Иван Толстой: Последнее десятилетие устами нашего радио. Сегодня год 2022-й. Каждый вечер по рабочим дням в эфир выходит информационно-аналитический подкаст «Время Свободы». Его основной ведущий Андрей Шароградский. Я пригласил его в студию поделиться профессиональными впечатлениями.

Андрей, практически каждый вечер вы в эфире, и каждый вечер вам приходится освещать ситуацию в мире. Новости - ведь это почти всегда какая-то печаль, горе, войны, катастрофы, в общем нечто, связанное с отрицательными чувствами. А вот по голосу никогда не скажешь, что вы мизантроп. Как вы справляетесь со всем этим потоком чего-то нехорошего?

Андрей Шароградский: Во-первых, спасибо, я это расцениваю как комплимент прежде всего. Конечно, последний год было работать очень тяжело, потому что фактически все выпуски "Времени Свободы" были посвящены войне. Причем, был соблазн иногда отказаться, может быть, от какой-то темы, связанной с войной, вставить в программу что-нибудь, назовем это так, полегче. Потому что раньше тем было разнообразие, сейчас многие из них кажутся слишком легковесными, чтобы о них рассказывать в информационном выпуске "Время Свободы", в информационном выпуске Радио Свобода. Так что, конечно, иногда я даже заставляю себя поставить еще один сюжет про войну, сюжет, связанный с войной, а не какую-то другую тему. Это темы действительно тяжелые, это темы, которые связаны с настоящей трагедией, с настоящей катастрофой.

Конечно, с другой стороны есть очень много сюжетов, в которых проявляется и человеческая доброта, и сострадание. Это вам лучше знать, как ведущему "Гуманитарного коридора". Все-таки таких сюжетов тоже достаточно много.

К этому я бы еще добавил восхищение работой наших корреспондентов, я в данном случае имею в виду не только корреспондентов Русской службы, но и Украинской службы, и телеканала "Настоящее время" – это все наши коллеги, наши товарищи, они тоже вносят свой вклад в выпуски "Времени Свободы". Так вот, я восхищаюсь теми, кто работает на местах, кто подвергает свою жизнь опасности. Это часто молодые женщины, которые работают в Киеве, во Львове, которые тоже подвергаются обстрелам, в Харькове. Я как журналист при этом абсолютно убежден, что в основе журналистики лежит факт, и они собирают на месте важнейшую информацию. Когда я гляжу на них, вижу, как они иногда даже позволяют себе как-то подшутить над теми тяжелыми условиями, в которых они оказались или оказались их родственники, близкие, вообще вся Украина оказалась, то я думаю, что уж мне-то ожесточаться стоит в последнюю очередь.

Иван Толстой: Вы знаете, сейчас модно в последнее время слово "практики" всевозможные. У вас есть какие-нибудь рекреационные практики, простите за мой русский язык? Как вы отдыхаете от всего того потока, с которым вы имеете дело? Вы выбрались домой на бережок, вы слушаете музыку, вы читаете какие-то книги или неужели снова просматриваете новостную ленту?

Андрей Шароградский: Конечно, сдав выпуск, я стараюсь отвлечься, тут никаких сомнений нет. Это может быть и книжка, скорее все-таки фильмы, иногда сериал, если быть честным, или поход в какой-нибудь спортзал, и так далее. Но, правда, это не означает, что я в течение вечера не просматриваю новостные выпуски и не прикидываю, о чем я буду говорить на следующий день.

Иван Толстой: Где находится Радио Свобода на оси исторических, политических, технологических координат? Со мной в студии директор Русской Службы «Свободы» Андрей Шарый.

Каждые 10 лет, подводя итог десятилетия, декаде, я задаю вопрос руководителю Русской службы о том, куда движется корабль, из какого порта он пришел и в какой порт держит путь? Мы находимся в такой турбулентной эпохе, когда происходит много, конечно, ближних берегов, да и дальних не особенно видно. Но, тем не менее, у корабля должен быть свой курс, должна быть какая-то политика. Какова она?

Андрей Шарый: Иван, курс Радио Свобода не меняет, мы по-прежнему стараемся в силу своих возможностей и способностей заниматься честной сбалансированной журналистикой, то, собственно говоря, для чего наша организация и существует. Условия мореплавания, о которых вы спросили, я бы охарактеризовал популярным ныне понятием "идеальный шторм". Это обстановка, ситуация, при которой максимально возможное количество негативных обстоятельств оборачивается против Радио Свобода.

Прежде всего речь идет, конечно, об агрессивной политике кремлевского режима и правительства Владимира Путина. Не секрет, что на протяжении последних лет Радио Свобода одним их первых средств массовой информации, средств массовой информации, которые работают в России, было включено в список "иностранных агентов" – это произошло в 2017 году. С той поры, если мы что и чувствовали со стороны российской власти, то это только нарастание давления. В итоге этого давления сразу после начала российской войны, полномасштабной агрессии против Украины наши сайты были заблокированы, бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Москве, которое работало 30 лет, решение об этой работе лично принимал президент России Борис Ельцин, было фактически выдавлено из страны.

У нас никогда не было в постсоветской истории России так много слушателей, зрителей, читателей

Прошлый год, особенно позапрошлый годы, конечно, были очень сложными, если трагическими, драматическими, я скажу, в истории Русской службы. Мы вынуждены были перевезти значительную часть своих сотрудников, сейчас московский офис наш закрыт. Наши коллеги, которые прежде работали в Москве, сейчас работают в Праге, в Риге, в Грузии. Но парадоксальность этой ситуации заключается в том, что популярность и роль Радио Свобода за это время не только не уменьшилась, но, судя по статистике, и увеличилась. У нас никогда не было в постсоветской истории России так много слушателей, зрителей, читателей. У нас никогда не было такой статистики, нас никогда так хорошо не знали в России, как сейчас. Ответственно я могу это утверждать только за то время, которое я возглавляю Русскую службу, имею честь возглавлять эту организацию семь последних лет, не секрет, что я работаю уже три десятилетия на Свободе, сейчас, конечно, мы переживаем драматический пик своей популярности и драму своей собственной судьбы, я так бы сказал, несравнимую с тем, что было в той истории Радио Свобода, которая развивалась на моей памяти.

Мне кажется, что минувший год был самым драматическим, героическим в истории Русской службы. Мы переехали, мы не потеряли ни одного проекта в 2022 году, военном году. К нашим материалам обращались на трех сайтах, с которыми работает Русская служба, 161 миллион раз, на YouTube количество просмотров наших видео-материалов, аудио-материалов составляет более ста миллионов ежемесячно. Комьюнити в YouTube, то есть количество людей, которые состоят в клубе Радио Свобода, почти три миллиона человек. Узнаваемость наша в России по результатам довольно серьезного социологического исследования, проведенного уже после начала войны, 44% - это значит, что 44% взрослого населения России знает о том, что мы существуем, знает о том, кто мы такие. Это не значит, что они нас любят, но это значит, что они знают, что такое Радио Свобода.

Мы задаем вопросы прохожим на улицах Москвы о том, что они думают по поводу Радио Свобода. Там есть и смешные ответы, и трагические для нас, и такие, когда кто-то только плечами пожмет. Но большинство прохожих, которых мы, конечно, не выбирали, они крайне положительно относятся к роли Радио Свобода, которую оно играет сейчас. И это, конечно, дает нам надежду на то, что мы на правильном пути и работать будем дальше.

Иван Толстой: Насколько современна Свобода? На каких площадках она работает, в каких технологических формах она продвигает свой продукт?

Андрей Шарый: Главная наша платформа сейчас, конечно, - это интернет. Внутри всей корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода главное направление движения последних лет обозначается как диджитал-фест, то есть сначала сетевое распространение. Главные наши площадки – это наши вэб-сайты, заблокированные, но, тем не менее, которые остаются популярными, потому что мы разработали умную программу, умные способности обходить блокировки Роскомнадзора. Это наши социальные сети, мы работаем на дюжине социальных сетей, каждая из которых требует отдельного подхода.

Сейчас у нас полредакции занимается не производством контента, не производством журналистских материалов, а распространением их для разных платформ

Сейчас у нас полредакции занимается не производством журналистских материалов, а распространением их для разных платформ

Сейчас у нас полредакции занимается не производством контента, не производством журналистских материалов, а распространением их для разных платформ. Это тоже такое интересное новое направление журналистики. Все мы движемся в потемках в этом отношении, потому что журналистика сейчас развивается очень быстро, эти горизонтальные потоки информации. Запрет наш и репрессии российских властей против наших журналистов как раз и создали эту ситуацию медиального штурма.

Мы производим очень много видео – это и видеопрограммы, это и короткие форматы, это и документальные фильмы. Пожалуй, сейчас вторая наша платформа – это видеопродукция. Наш успех, уже упомянул о том, что аудитория наша на видео-хостингах возросла многократно, говорит о том, что это правильное направление.

Наконец, мы остаемся радио, мы сохраняем дней в неделю 24 часа в день радиовещание. Мы не производим так много радио или аудио-продукции, как это было 10 или 12 лет назад, когда я работал в эфире ведущим программ. Мы сейчас производим примерно 35 часов контента, 35 часов программ в неделю оригинальных, включая новости. Но и радио, аудио переживает сейчас второе рождение.

Недавно мы открыли в YouTube специальный канал "Радио Свобода лайф", где есть и наш аудио-стрим, и библиотека основных наших программ

Очень популярны сейчас подкасты. Наша студия подкастов Радио Свобода производит дюжину первоклассных, как мне кажется, подкастов. Мы использовали тот опыт, который мы накопили за 70 лет работы в эфире. По моему убеждению, из эфира нам никуда уходить не нужно. У нас сохраняются еще средние радиоволны, нас можно слушать вечерами для тех, у кого есть приемники. Но основной сейчас платформой, площадкой, где можно услышать Радио Свобода в ее классическом виде – это интернет. Совсем недавно мы открыли в YouTube специальный канал, который называется "Радио Свобода лайф", где есть и наш аудио-стрим, и библиотека основных наших программ. Профессионализм плюс эти нотки оптимизма – это то, на чем нам сейчас нужно держаться. Просто работать и работать, там дальше посмотрим.

Иван Толстой: Директор Русской Службы Андрей Шарый. Андрей упомянул опрос на московских улицах: «Что вы знаете о Радио Свобода?». Послушаем ответы.

- Я так понимаю, что это радио, которое базируется где-то в Штатах. В свое время его можно было услышать в нашей стране.

- Это что-то иностранное. В советское время было запрещено, по-моему.

- Я встречала эмблему значительно позже, чем в советские времена. Это оппозиционное СМИ, в моей ленте его сейчас тоже нет.

- Знаю, иногда смотрю его. Это, как мне кажется, независимое СМИ, которое отражает альтернативную точку зрения и не является пропагандой.

- Я подписана на Телеграм-канал, но не успеваю все просматривать.

- Слышал, но не интересовался. Мне эта тема неинтересна.

- Радио Свобода – это СМИ, которое пропагандирует нетрадиционные ценности.

- Обычное независимое СМИ, прекрасное, хорошее.

- Я знаю это радио, иногда его слушаю даже. Хорошее радио, да.

- Радио Свобода слышал пару раз, но не особо фанатею, иногда слушаю.

- Радио Свобода – какая-то западная радиостанция, вражеская.

- Я патриот своей страны, мне не нравится деятельность этого радио.

- Знаю, что есть такое СМИ. Знаю о нем исключительно с положительной стороны, его оцениваю, характеризую и знаю, потому что это независимое СМИ.

Иван Толстой: Песней «Я солдат» киевлянина Сергея Бабкина мы заканчиваем наш юбилейный цикл передач, приуроченных к 70-летию Русской службы Радио Свобода. Прозвучали 10 программ с рассказами о самых важных событиях и явлениях с 2013-го до наших дней.