Свои университеты. Россия порывает с Болонским процессом

Российские власти весной 2022 года объявили о выходе страны из Болонского процесса – европейской системы, стандартизирующей и развивающей высшее образование. В конце февраля 2023 года об этом напомнил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Радио Свобода поговорило с преподавателями о том, что меняется в жизни вузов: в ближайшие годы ожидается перестройка системы обучения, возможны дальнейшие сокращения бюджетных мест.

Россию ушли

Болонский процесс – европейская система стандартов высшего образования. В нём участвуют более 40 стран Европы, бывшего СССР и Турция. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году.

Изменения будут происходить постепенно: всем, кто уже учатся на бакалавров и магистров, дадут доучиться

В конце мая 2022 года министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что Болонский процесс для России является "прожитым этапом". Ранее к разрыву с европейскими вузами призывали заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

Затем заместитель министра Дмитрий Афанасьев уточнил, что еще 11 апреля 2022 года Россию и Беларусь исключили из международных структур Болонского процесса. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о возвращении к "традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием" со "всем лучшим из советской системы".

Из заявлений чиновников министерства образования следует, что изменения будут происходить постепенно: студентам, которые уже учатся на бакалавров и магистров, дадут закончить обучение по старой системе. Со временем баклавриат и магистратуру заменит "специалитет": ранее принятая в России и СССР обычно пятилетняя схема высшего образования.

– Для преподавателей пока не изменится практически ничего, они будут преподавать свои курсы и дальше. Для деканов и руководителей образовательных программ создается путаница и неразбериха. Что теперь делать с устоявшимся было разделением на бакалавриат и магистратуру? Пока решено, что бакалавриат по статусу приравнивается к специалитету. Означает ли это, что бакалавриат может существовать и дальше или он должен быть преобразован в пятилетний специалитет по старому образцу?

Студентам будет хуже, будет обрублена возможность бесплатно менять траекторию образования

Магистратуры на какое-то время в любом случае придется оставить для тех, кто за последние 15-20 лет успел поучиться в рамках Болонской системы и получил степень бакалавра. У них должна остаться возможность обучения на следующей ступени – в магистратуре. Значит, опять какое-то промежуточное состояние на несколько лет, а то и дольше, когда специалитеты будут сосуществовать с бакалавриатом и магистратурой. Только теперь движение будет производиться в обратном направлении – специалитеты постепенно заменят ступени Болонской системы. Подобного рода меры ведут к хаосу, – говорит Василий Жарков, приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Собеседник Радио Свобода из МГУ, пожелавший сохранить анонимность, прогнозирует примерно "четыре переходных года бардака", пока будут доучивать уже поступивших бакалавров. Но катастрофы не случится: система высшего образования в России привычна к регулярным переменам.

– Студентам будет хуже, будет обрублена возможность бесплатно менять траекторию образования. Провинциальным вузам – лучше, оттуда не будут убегать в магистратуры вроде Шанинки. Полноценно Болонская система в России не работала: престиж наших дипломов от вхождения в неё не вырос, – рассказывает он.

Система "бакалавриат плюс магистратура" (обычно 4 и 2 года) не может быть безболезненно "переупакована" в пятилетний специалитет, считает ещё одна собеседница Радио Свобода.

Порывая с Болонским процессом, у России нет вариантов присоединиться к другому международному объединению

– Была такая магистерская программа "Проектирование городов будущего" в Высшей школе экономики. Программа уже закрылась, но представим, что она работает. Я на ней преподавала, толкала нехитрую мысль, что город это – не инфраструктура, а люди. Программа не опиралась ни на какой конкретный бакалавриат, люди были отовсюду, разные по возрасту и бэкграунду. Туда шли и архитекторы, и те, кто закончил государственное муниципальное управление, люди из других стран приезжали. Могли быть и вчерашние бакалавры, и люди, которые закончили бакалавриат или специалитет за два, три года или пять лет до этого, – рассказывает она.

Не просто годы

Порывая с Болонским процессом, у России нет вариантов присоединиться к другому международному объединению, отмечает Андроник Арутюнов, преподаватель Свободного университета:

– В Америке система формально другая, но совместимая с Болонской. Самая "болонизированная", если так можно сказать, постсоветская страна – это Казахстан. Индийские университеты основаны выходцами из Великобритании, тяготеют к европейским. В Индии, как и в Европе – бакалавриат, магистратура и PhD. Китайская система образования тяготеет к американской, огромное количество китайцев учатся в США. Нет альтернативного академического пространства, к которому теперь можно присоединиться, – рассказывает он.

Арутюнов подчеркивает, что возможности для российских студентов поступать в западные вузы остаются. Разве что иногда их просят подписать бумагу о том, что они против войны. Также ни в России, ни на Западе никому не приходит в голову не признавать дипломы друг друга. Но заслуги Болонской системы, по его словам, тут нет – так было и во времена СССР:

Выход России из Болонского процесса создает предпосылки для дальнейшего сокращения бесплатного высшего образования

– На Западе вариантов длительности образования существует великое множество: бывает пятилетний бакалавриат, бывает трехлетний бакалавриат. Бывает годичная магистратура, бывает двухлетняя или трехлетняя магистратура. В отличие от бредятины, которую несут "псевдопатриоты", Болонский процесс – это не про систему 4+2. Это многофакторная история: взаимопризнание научных степеней, взаимный зачет курсов между университетами. Проведение общих совещаний, формирование общего академического пространства. Чтобы то, что записано в документах об образовании одной страны, четко соотносилось с другими странами. Болонская система – это про Великую хартию университетов. Она про то, что университет не только место, где учатся, но и занимаются наукой. Что университет должен базироваться на определенных принципах: академической свободы, открытости, неподцензурности, гуманизме, неподконтрольности государству, – объясняет он.

Выход России из Болонского процесса создает предпосылки для дальнейшего сокращения бесплатного высшего образования.

– Из слов Путина и Фалькова можно сделать вывод, что магистратуры хотят сделать платными. Они говорят, что бакалавриат – это полноценная система высшего образования, на неё надо делать упор. Есть многочисленные слухи, что магистратуры будут либо сокращать, либо делать платными, – отмечает Арутюнов.

С Арутюновым согласен собеседник Радио Свобода из МГУ. Он рассказал, что изменена система квотирования бюджетных мест: ранее они распределялись за год до набора студентов, теперь это необходимо год в год. "Российская газета" утверждает, что бюджетные места на 2024-2025 учебный год будут распределены в январе или феврале 2024 года.

Собеседник Радио Свобода говорит, что видел документы Министерства образования России: там сроки квотирования бюджетных мест не зафиксированы. То есть, его вполне можно провести и после президентских выборов в 2024 году.

– Сокращение бюджетных мест не обязательно произойдет, но систему к такому варианту готовят, – отмечает он.

На момент публикации материала пресс-служба Министерства науки и высшего образования России не ответила на вопросы Радио Свобода.