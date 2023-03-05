"Докатились до доносов". Новое в российском просвещении

Министерство просвещения России выставило на общественное обсуждение приказ главы ведомства Сергея Кравцова – этот документ призван бороться с нарушениями законодательства в сфере просвещения. Проект приказа находится в свободном доступе, но не вызывает никакого резонанса, даже среди профессионалов. Между тем, этим документом предполагается ввести единую форму обращений о нарушениях – по сути, официально утвержденную форму доносов на просветителей.

По мнению опрошенных Радио Свобода экспертов, это очередной шаг на пути закручивания гаек в просветительской деятельности. Напомним, летом прошлого года на фоне войны в Украине и почти полного подавления протестного движения правительство России приняло новые "Правила осуществления просветительской деятельности" – идеологизированный документ, конфликтующий с несколькими статьями Конституции страны.

Первую версию этих правил еще до войны сняли с обсуждения из-за большого количества негативных отзывов, но отредактированный вариант практически не вызвал дискуссий. Впрочем, специалисты уже тогда предрекали усиление бюрократической нагрузки на организаторов просветительских уроков и лекций. Новый приказ главы Министерства просвещения это подтверждает.

Сергей Кравцов своей подписью должен будет утвердить порядок информирования министерства о нарушениях закона просветителями, а также подробную форму таких сообщений. "Формализованный донос" – это пятистраничный документ, в котором автор жалобы должен будет подробно представиться, указать время и место проведения "крамольного" просветительского мероприятия, сообщить точные данные организатора и самого просветителя, а также вид информации, которая распространяется с нарушением законов России.

В списке запрещенных видов информации – 11 пунктов, и большая их часть не вызывает возражений: разжигание розни, детская порнография, технология производства наркотиков, способы самоубийства и тому подобное. Но в самом конце списка – призывы к несанкционированным акциям, беспорядкам, экстремизму и, наконец, "прочие нарушения законодательства" или правил просветительской работы.

Именно эта, наиболее идеологизированная часть списка, открывает широкий простор для доносительства, говорит профессор Владимир Волков, сам пострадавший от доносов за свою антивоенную позицию.

Ложная информация смешивается с верной, и все подается, как истина

– Здесь очень тонкий ход, который довольно часто используется в современной пропаганде: ложная информация смешивается с верной. И всё подается именно как истина. То, что бороться с наркотиками необходимо – безусловно! То, что нужно защищать права и свободы людей – безусловно! Но никто не стремится защищать права и свободы личности. Мы видим, что они нарушаются постоянно, но на этом не акцентируют внимание. Официальная государственная идеология запрещена Конституцией, но Кремль делает всё, чтобы эту идеологию сформулировать. При этом она довольно эклектична, хаотична, фрагментарна, лозунги постоянно меняются. Сегодня говорится одно, завтра – другое, послезавтра – третье, и в результате получается какая-то каша. Мы видим, что люди получают довольно большие сроки за то, что называют войну войной, и в то же время многие чиновники, в том числе и Путин, называет войну войной – и никто их не сажает! – говорит Владимир Волков.

По мнению Павла Милославского, руководителя Нижегородского центра немецкой и европейской культуры (признан "иноагентом" в 2021 году), новый приказ Минпросвещения наделяет это министерство дополнительными контролирующими функциями, хотя и прежде ничего не мешало сотрудникам ведомства наказывать "опасных просветителей":

Предлагается сообщать в профильные министерства - эта схема давно так работает

– Речь идёт, насколько я понял, о просветительской деятельности, которая в явном виде призывает к нарушению законов России. По моему скромному разумению, в таком случае информировать нужно органы внутренних дел. Но, вероятно, исходя из общего низкого уровня компетенции вышеназванных органов и их загруженности другой работой, предлагается сообщать в профильные министерства. После их экспертной оценки материалы будут переданы в прокуратуру. Эта схема давно так работает – собственно, по подобной схеме "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" был признан иностранным агентом, – отмечает Милославский.

Министерство просто вынуждено было выпустить этот приказ, поскольку его наделили дополнительными функциями контроля, соглашается эксперт в сфере образования, кандидат экономических наук Анатолий Вифлеемский. При этом, несмотря на подробную форму доноса, в процедуре выявления нарушителей остаются "серые зоны".

– Будет ли какое-то наказание, если информировать о нарушениях не по форме? Каковы сроки информирования? Что будет в случае нарушения этих сроков? – задает вопросы Вифлеемский. – Я пока ответов на это всё не увидел.

В целом все эксперты надеются, что этот документ останется формальным – и чиновники Минпросвещения это понимают. Впрочем, нельзя исключать и того, что официально утвержденная форма доноса завоюет определенную популярность в среде убежденных борцов за "традиционные духовно-нравственные ценности".

Подобные документы встречают восторг и одобрение людей, которые поддерживают Кремль

– Конечно, подобные документы встречают восторг и одобрение людей, которые поддерживают Кремль. Но я думаю, что ничего страшного здесь не произошло – всё шло именно к этому! Желание контролировать вообще характерно для чиновничества. Запрещать, не пускать, какие-то барьеры ставить, препоны. Но таким жестким идеологическим прессингом система сама себя подрывает, – убежден профессор Владимир Волков.

На сайте публичного обсуждения приказ министра Кравцова за неделю не собрал ни одного "лайка" или "дизлайка". По всей видимости, "правила доносов" уйдут в стадию подписания при полном молчании со стороны профильного сообщества.

Интересно, что наиболее крупная в стране просветительская организация – российское общество "Знание" – также публично не обозначила своего отношения к вводимым мерам контроля. "Стать лектором может каждый абсолютно бесплатно!" – декларируется на сайте общества. Но как "Знание" планирует отсекать возможных нарушителей в своих рядах? Кто будет нести ответственность, если лектор прогосударственного общества допустит нарушения, пусть и неосознанно? Как вообще новые рычаги контроля скажутся на популярности профессии лектора? Все эти вопросы из журналистского запроса в адрес общества "Знание" на момент выхода публикации остаются без ответа.