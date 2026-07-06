Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию и её спецслужбы в нанесении удара по аннексированному Севастополю, в результате которого было повреждено здание панорамы обороны Севастополя. В сообщении пресс-бюро СВР, которое цитируют российские агентства, удар назван "детально спланированной провокацией" Великобритании. Никаких доказательств этих утверждений не приводится.

Как говорится в сообщении, дроны по Севастополю запустили украинские военные, но при этом они якобы "скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", поскольку "полётные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников". Мотивами их действий ведомство названо стремление отомстить за большие потери "среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства" в годы Крымской войны 1853-1856 годов, один из эпизодов которой и изображает панорама. В сообщении СВР Британия обвиняется и в других "варварских преступлениях против народов России и Украины".

Ранее СВР не раз выступала с обвинениями в адрес Великобритании, в частности, в подготовке передачи Украине неких ядерных материалов. Как правило, эти обвинения не получают какого-либо продолжения и не снабжаются доказательствами.

В результате удара по Севастополю в ночь на 10 июня загорелась крыша здания панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". По данным российских властей, было уничтожено 90% копии панорамы, находившейся в здании. Речь идёт о копии полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", которое серьёзно пострадало во время Второй мировой войны. После войны советские художники создали копию, которую и выставляли в музее.