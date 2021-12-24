Священник Стремский приговорён к 21 году колонии за насилие над детьми

Суд в Оренбургской области приговорил многодетного священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей, которые совершал на протяжении десятка лет. Стремский также лишен государственной награды Орден "Родительской славы".

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Николая Стремского арестовали в сентябре 2019 года. По версии следствия, священник несколько раз совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия. Следователи установили причастность Стремского к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних.

Потерпевшими были признаны семеро находящихся под опекой или удочеренных священнослужителем детей. Всего у него на попечении находилось около 70 приемных детей. Кроме священника, были арестованы удочеренная им Елена Стремская и её муж. Их обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, они запирали других детей и содержали их в гараже.

После предъявления обвинения и ареста Стремского освободили от обязанностей опекуна. Оренбургская епархия наложила на него запрет в священнослужении на время следствия.

Николай Стремский с 1990 года возглавлял Свято-Троицкую обитель милосердия в Оренбургской области. На его воспитании находились 70 детей, сейчас 58 из них живут самостоятельно. Семья Стремского считается одной из самых больших в России.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о неоднократной езде в нетрезвом виде, которое в итоге было прекращено.

"Общественное телевидение России" выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекции элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшне и винном погребе.