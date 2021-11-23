Епископ Русской православной церкви Диодор (Исаев) запретил священнику Георгию Сухобокому посещать кафедральный собор в Димитровграде Ульяновской области. Об этом священник сообщил в фейсбуке. Ранее Сухобокого сняли со всех должностей в Мелекесской епархии после записи об оппозиционном политике Алексее Навальном.

Священник опубликовал документ, в котором говорится, что ему запрещено "появляться в алтаре и в храме" Спасо-Преображенского собора и причащаться там. Он также не имеет права проповедовать от имени церкви, носить на себе иерейский крест и давать благословение прихожанам. В документе уточняется, что Сухобокий запрещён в служении, и ему предписано отправиться в монастырь.

В воскресенье священник приехал в Спасо-Преображенский собор на причастие. К нему подошёл один из сотрудников и заявил , что епископ Диодор запретил пускать Сухобокого на территорию собора.

В октябре священника Георгия Сухобокого сняли с должностей руководителя издательского отдела и пресс-секретаря Мелекесской епархии в Ульяновской области. Незадолго до этого священник написал пост о награждении Навального премией Андрея Сахарова с комментарием, что раньше он его критиковал, а теперь "готов пожать ему руку". Правящий епископ заявил Сухобокому, что его "провокации на всю Россию" привлекли внимание органов. "Навальный, повальный, Украина, тебе это всё зачем? Тобой заинтересовались, возрадуйся!" – сказал Диодор священнику. По словам епископа, ему сказали, что у него такого пресс-секретаря быть не должно.

с должностей руководителя издательского отдела и пресс-секретаря Мелекесской епархии в Ульяновской области. Незадолго до этого священник написал пост о награждении Навального премией Андрея Сахарова с комментарием, что раньше он его критиковал, а теперь "готов пожать ему руку". Правящий епископ заявил Сухобокому, что его "провокации на всю Россию" привлекли внимание органов. "Навальный, повальный, Украина, тебе это всё зачем? Тобой заинтересовались, возрадуйся!" – сказал Диодор священнику. По словам епископа, ему сказали, что у него такого пресс-секретаря быть не должно. Сам Диодор заявил , что увольнение священника не связано с записью о Навальном. По его словам, Сухобокий плохо справлялся с поручениями. “Он не является секретарем президента или губернатора, так кто он такой, чтобы уделять ему столько внимания?” - сказал Диодор журналистам.

В ноябре Сухобокого запретили в служении и по приказу епископа отправили в монастырь, где он должен был пройти "духовную реабилитацию". Диодор указал в приказе, что священник "внес смуту среди прихожан", давая интервью "антицерковным" СМИ. В монастырь Сухобокий не поехал, назвав распоряжение епископа незаконным.

распоряжение епископа незаконным. Сухобокий работал в епархии четыре года, в до этого шесть лет был заместителем пресс-секретаря епархии в Казахстане.