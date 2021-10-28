Епископ Русской православной церкви Диодор (Исаев) уволил священника Георгия Сухобокого с должностей руководителя издательского отдела, пресс-секретаря Мелекесской епархии в Ульяновской области и ответственного за её официальный сайт. Это случилось после того, как тот написал в соцсетях, что готов пожать руку оппозиционеру Алексею Навальному.

Навальный, повальный, Украина, тебе это всё зачем? Тобой заинтересовались, возрадуйся!

Священник перепечатал новость о награждении Навального премией Сахарова. "Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку", — написал он. Этого оказалось достаточно для претензий со стороны церковного руководства, утверждает Сухобокий.

Вскоре после публикации ему позвонил правящий епископ. По его словам, священник "опять устроил провокации на всю Россию" и "привлёк внимание органов". "Навальный, повальный, Украина, тебе это всё зачем? Тобой заинтересовались, возрадуйся!" — сказал Диодор Сухобокому. По словам архиерея, ему сказали, что у него такого пресс-секретаря быть не должно. Запись разговора двух представителей духовенства опубликовал ютьюб-канал сторонников Навального "Штаб".

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В комментарии редакции Идель.Реалии Диодор заявил, что увольнение с записью о Навальном не связано. "Отец Георгий прежде всего священнослужитель, и он как был священником, так и остается. Все остальные вещи — это послушания, то есть поручения, если говорить светским языком, их дают на время, потом от них освобождают. Бывает, что человек хорошо исполняет послушания, а бывает, что по тем или иным причинам не справляется", — заявил он.

33-летний Сухобокий работал в епархии с 2017 года. А до этого, по его словам, шесть лет был заместителем пресс-секретаря епархии Астанайской и Алма-Атинской в Казахстане. Из записи разговора с епископом следует, что запись про Навального — не первый раз, когда священник привлекает к себе внимание. О чём именно идёт речь — не уточняется. "Увы, сейчас свободы слова в Русской православной церкви нет", — прокомментировал священник своё увольнение в тик-токе.