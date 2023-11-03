Израильская армия ведет бои в городе Газа;
Мария Захарова считает "антироссийским шагом" призыв МИД Израиля к гражданам страны не ездить на Северный Кавказ;
Война Израиля против ХАМАС и президентская предвыборная кампания в США;
Продолжаются ожесточенные бои за город Авдеевка в Донецкой области;
Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за посты о преступлениях в Буче;
Продлен срок ареста Евгении Беркович и Светланы Петрийчук;
Путин не объявит 4 ноября об участии в президентских выборах на выставке "Россия", как рассчитывал Сергей Кириенко;
В чем Владимир Путин видит мудрость политики Александра Невского.
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