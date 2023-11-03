Израильская армия ведет бои в городе Газа;

Мария Захарова считает "антироссийским шагом" призыв МИД Израиля к гражданам страны не ездить на Северный Кавказ;

Война Израиля против ХАМАС и президентская предвыборная кампания в США;

Продолжаются ожесточенные бои за город Авдеевка в Донецкой области;

Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за посты о преступлениях в Буче;

Продлен срок ареста Евгении Беркович и Светланы Петрийчук;

Путин не объявит 4 ноября об участии в президентских выборах на выставке "Россия", как рассчитывал Сергей Кириенко;

В чем Владимир Путин видит мудрость политики Александра Невского.