Связи с Алексеем Навальным нет уже шесть дней

Оппозиционера Алексея Навального утром в понедельник вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. У соратников Навального шестой день нет информации о том, что происходит с Навальным - в колонию к нему всё это время не пускают адвоката. Об этом сообщается в телеграм-канале команды Навального.

Представители колонии утверждают, что Навального не подключают по видеосвязи, поскольку "с 7 декабря не могут починить электричество", пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев ФСИН нет.

Адвокаты также не могут попасть в колонию к Навальному — их не пускают с 6 декабря.

В конце ноября-начале декабря, по информации соратников Навального, ему стало плохо в камере. Руслан Шаветдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму.

Соратники Навального 7 декабря, в день назначения даты президентских выборов в России, заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. Об этом было объявлено в соцсетях Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.