Связи с Алексеем Навальным нет уже шесть дней

Оппозиционера Алексея Навального утром в понедельник вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. У соратников Навального шестой день нет информации о том, что происходит с Навальным - в колонию к нему всё это время не пускают адвоката. Об этом сообщается в телеграм-канале команды Навального.
Представители колонии утверждают, что Навального не подключают по видеосвязи, поскольку "с 7 декабря не могут починить электричество", пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев ФСИН нет.
Адвокаты также не могут попасть в колонию к Навальному — их не пускают с 6 декабря.
В конце ноября-начале декабря, по информации соратников Навального, ему стало плохо в камере. Руслан Шаветдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму.
- Соратники Навального 7 декабря, в день назначения даты президентских выборов в России, заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. Об этом было объявлено в соцсетях Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.
- В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.
- Сейчас Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.
- Политика более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
- В СИЗО ранее были помещены трое адвокатов, которые оказывали Навальному юридическую помощь. Против них было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе, которым власти России считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального.
- Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.
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