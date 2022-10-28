Сын бывшего главы РЖД останется под арестом в Норвегии

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей, арестованный в Норвегии за незаконное использование дрона на Шпицбергене, останется под стражей. Об этом сообщает телеканал NRK. Вчерашнее решение суда отпустить россиянина, было обжаловано полицией.

Андрея Якунина задержали 17 октября в городе Хаммерфест и арестовали на две недели. Ему вменяли запуск дрона над Шпицбергеном. Норвегия ранее запретила российским компаниям и гражданам поднимать в воздух дроны над своей территорией.

25 октября Якунин обжаловал свое задержание. Защита бизнесмена доказала суду, что дрон, с которым его задержали, не относится к категории летательных средств, использование которых россиянам в Норвегии запрещено. Также адвокаты сына бывшего главы РЖД настаивали, что к нему, гражданину Великобритании, нельзя применять те же ограничения, что и к остальным россиянам, пишет "Медиазона". Отмечается, что Якунин находился в стране как британский подданный.

На прошлой неделе полиция Норвегии освободила из-под стражи четырёх российских граждан, которые были арестованы 11 октября за фотосъёмку якобы секретных объектов. Сами они утверждали, что приехали с туристической целью. После 10-дневного разбирательства полиция установила, что на снимках не содержится ничего, что относилось бы к государственной тайне. Сообщалось и о других подобных случаях задержаний россиян.