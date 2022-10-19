Сын друга Путина арестован за съёмку с дрона на Шпицбергене

Норвежская полиция арестовала на две недели 47-летнего россиянина за съёмку с дрона на Шпицбергене — архипелаге в Северном Ледовитом океане, около 15 процентов населения которого — граждане России. Как сообщает Agence France-Presse, арестованный — сын бывшего главы РЖД и партнёра Владимира Путина по дачному кооперативу "Озеро" Владимира Якунина Андрей Якунин.

47-летний Якунин — гражданин Великобритании и России, он живёт в Италии и занимается инвестиционным бизнесом. Против его отца введены санкции США после аннексии Крыма. Сам бизнесмен весной заявил в интервью итальянского телевидения, что никогда не голосовал за Путина или "Единую Россию" и выступает против войны в Украине, обращало внимание издание "Агентство".

Беспилотник Якунина конфискован. Страны Евросоюза и Норвегия в феврале, после вторжения России в Украину, запретили россиянам пользоваться дронами на своей территории. За последнюю неделю за нарушение этого правила в Норвегии арестованы семь человек — четверо из них, как сообщали власти, фотографировали с воздуха стратегические объекты.