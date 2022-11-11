Сын бывшего массажиста Путина умер после обысков по уголовному делу

Сын влиятельного санкт-петербургского бизнесмена Константина Голощапова, который, предположительно, был массажистом Владимира Путина, умер через три дня после обысков у его отца. В его похоронах приняли участие бывший и действующий губернаторы Санкт-Петербурга. Об этом пишет издание "Ротонда", внимание на могилу на кладбище обратила "Фонтанка".
Голощапова пресса Санкт-Петербурга называет одним из самых влиятельных предпринимателей в городе. Утверждается, что он близкий друг друзей Путина из списка Forbes и "курирует РПЦ". Прямо перед обысками в июне он уехал за границу и не возвращался. Обстоятельства и место гибели его 29-летнего сына Дмитрия "Ротонда" не сообщает.
Издание "Фонтанка" в июне рассказывало, что один из сыновей Голощапова покинул страну в день обысков. Был ли это Дмитрий — не уточняется. Всего у бизнесмена было как минимум шестеро детей. В 2011 году орден "Родительская слава" для многодетных родителей бизнесмену вручал в Кремле тогдашний президент Дмитрий Медведев.
11 ноября в Санкт-Петербурге прошли похороны попавшего в опалу старого друга Владимира Путина Виктора Черкесова. В похоронах приняли участие бывший глава ФСБ Сергей Степашин и губернатор Александр Беглов. После церемонии Беглов возложил цветы на могилу Голощапова-младшего, рассказывает "Фонтанка".
- Обыски у Голощапова проходили в июне по уголовному делу о крупном мошенничестве. Бизнесмена не называли подозреваемым и не объявляли в розыск.
- Издание "Центр управления расследованиями" в 2018 году рассказывало, что Голощапов мог познакомиться с Путиным когда они вместе занимались спортом в советские времена. Будущий бизнесмен ходил в спортивный клуб друга Путина Аркадия Ротенберга, куда, как утверждается, приводил заниматься лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова).
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