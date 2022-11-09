Умер бывший глава ФСКН Виктор Черкесов

Бывший глава ФСКН Виктор Черкесов умер на 73 году жизни, сообщил в телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн. Черкесов был старым соратником и другом президента России Владимира Путина, но включился в войну руководителей силовых структур, стал публично критиковать ФСБ, попал в опалу и ушёл в парламентскую оппозицию.

Черкесов — бывший офицер КГБ, работал в Ленинграде, а затем в Санкт-Петербурге, возглавлял управление ФСБ по городу и области, был членом коллегии ведомства. Он переехал в Москву и стал заместителем директора службы, когда её возглавил будущий президент Путин, работал в его предвыборном штабе.

Его называли важным членом команды Путина и ярким представителем "питерской команды". После избрания Путина на пост президента стал его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, был членом Совета безопасности.

Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк и повисло на нём

В 2003 году возглавил новую федеральную силовую структуру — Госнаркоконтроль. В 2006 году, по поручению Путина, служба включилась в расследования дела о масштабной контрабанде с участием силовых структур — так называемо дело "Трёх китов". Дело привело к отставкам тогдашнего главы Федеральной таможенной службы Александра Жерихова, генерального прокурора Владимира Устинова, увольнениям высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД, Госнаркоконтроля, Таможенной службы, Администрации президента, отставке главы Федерального агентства по особым экономическим зонам, арестам офицеров всех силовых ведомств.

Черкесов придал войну руководителей силовых структур гласности, опубликовав в газете "Коммерсантъ" статью "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев". В ней он оправдывал и усиление выходцев из КГБ во власти и призывал их прекратить войну. "Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк и повисло на нём. — Писал он. А кому-то хотелось, чтобы оно ударилось о дно и разбилось вдребезги".

Весной 2008 года президент Медведев снял Черкесова с должности главы ФСКН и назначил главой Федерального агентства по поставкам вооружений. Летом 2010 года он был отправлен в отставку без перевода на другую работу. Избирался в Госдуму от КПРФ, критиковал реформу МВД, но в целом голосовал в соответствии с общим курсом власти.