Сын фигуриста Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила 13-летнему Александру Плющенко выступать за сборную Азербайджана в течение пяти лет. Теперь сыну Евгения Плющенко предстоит получить разрешение от Международный союз конькобежцев для участия в международных соревнованиях под новым флагом.

Евгений Плющенко подтвердил переход сына в азербайджанскую сборную, уточнив что подросток не участвовал в международных состояниях и не был в составе сборной России.

Александр Плющенко известен в соцсетях как "Гном Гномыч".

После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. При этом сам Евгений Плющенко ранее публично заявлял, что будет пытаться отговаривать своих учеников от перехода в другие сборные.

Евгений Плющенко также известен своей публичной поддержкой президента России Владимира Путина. В частности, фигурист был доверенным лицом Путина на президентских выборах 2024 года. Кроме того, спортрсмен неоднократно высказывался в поддержку войны России против Украины.