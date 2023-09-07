Сын Медведева стал куратором "Госуслуг" для оккупированных территорий

Сын бывшего президента России Илья Медведев стал одним из координаторов проекта "Я в России" – это портал по предоставлению российских онлайн-госуслуг жителям оккупированных российскими войсками территорий Украины. Как сообщили РБК в пресс-службе "Единой России", сын Дмитрия Медведева был координатором проекта со стороны партии, в которую он вступил в июне прошлого года.

Проект разработало Министерство цифрового развития, о завершении работ по его созданию заявил в четверг Дмитрий Медведев, который является председателем "Единой России" и одновременно занимает должность заместителя председателя Совета безопасности.

В совещании в штаб-квартире партии, на котором выступил Медведев-старший, принял участие и его сын. В чём конкретно заключалось кураторство IT-проекта с его стороны, не сказано.

Илье Медведеву сейчас 28 лет. Ранее, как указывает ТАСС, его не видели на подобных мероприятиях в штаб-квартире партии. Сам он не даёт интервью и не выступает публично, однако в июне прошлого года один из лидеров "Единой России" Андрей Турчак на публике вручил ему партийный билет. В сентябре 2022 года санкции против него ввели США. "Медуза" и "Настоящее Время", а также "Проект" публиковали расследование о бизнес-проектах Ильи Медведева. "Проект", в частности, констатировал в сентябре 2022 года: "с началом войны потерял миллионные инвестиции, сделанные для него семьей Игоря Юсуфова, возможность путешествовать по миру и шанс отдохнуть на морских просторах на роскошной яхте "Вселенная"".

Дмитрий Медведев после начала войны в Украины выступает с радикально провоенных позиций, угрожая Западу "ядерным апокалипсисом" и грубо ругаясь на западных и украинских политиков в телеграме.