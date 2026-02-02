Сын Медведева стал секретарем совета по инновациям "Единой России"

Сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья стал секретарём совета по инновационному и технологическому развитию партии "Единая Россия". Об этом сообщает РБК.

Медведев-младший, по словам источника издания, будет координировать работу совета и "курировать его содержательную и смысловую повестку".

Создаваемый совет возглавит генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, а его исполнительным директором станет руководитель фонда "Технологии будущего", финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Илья Сёмин, отмечает "Настоящее Время".

Совет, как предполагается, станет дискуссионной площадкой для экспертов, бизнеса, партии и власти, а одной из его ближайших задач станет разработка и реализация технологического блока так называемой "Народной программы", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

В 2023 году стало известно, что Илья Медведев стал одним из координаторов проекта "Я в России" – портала, который предоставляет онлайн-услуги жителям оккупированных российскими войсками территорий Украины. В "Единой России" РБК сообщили, что он был координатором проекта со стороны партии, в которую он вступил в июне 2022 года. Сам проект разработало Минцифры.

По данным расследовательского проекта "Система", с октября 2022 года Илья Медведев занимает должность советника гендиректора в компании "РТ-Развитие бизнеса" – дочерней структуре "Ростеха". Там он отвечает за инвестиции и управление активами и ежемесячно получает 270 тысяч рублей. Публично о назначении Ильи Медведева в "Ростех" не сообщалось.