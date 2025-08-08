"Система": сын Дмитрия Медведева работает в госкорпорации "Ростех"

Илья Медведев, сын замглавы Совбеза и бывшего президента России Дмитрия Медведева, уже почти три года работает в государственной оружейной корпорации "Ростех". Об этом сообщает "Система", совместный расследовательский проект Радио Свобода и телеканала Настоящее Время.

Илье Медведеву недавно исполнилось 30 лет. С октября 2022 года он занимает должность советника гендиректора в "РТ-Развитие бизнеса" — дочерней компании "Ростеха", отвечающей за инвестиции и управление непрофильными активами. По данным утечек налоговой службы, ежемесячный доход Медведева-младшего составляет 270 тысяч рублей (примерно 3400 долларов по текущему курсу).

"РТ-Развитие бизнеса" инвестировала в добычу золота и меди, производство титана, телекоммуникации и IT. Первое время Илья Медведев работал под началом Александра Назарова, давнего соратника главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Позже руководителем стал Алексей Кухарев, который, по открытым данным, возглавляет компанию и по сей день.

Назначение сына Дмитрия Медведева в "Ростех" официально не афишировалось. Медведев-старший ранее курировал госкорпорацию в правительстве, а фонд, связанный с ним, называл себя партнёром "Ростеха".

До прихода в "Ростех" Илья Медведев работал в холдинге VK и инвестиционном подразделении компании "Криптонит", связанных с бизнесменом Алишером Усмановым, который близкие связи с семьёй Медведевых отрицает. Попытки связать карьеру Ильи Медведева с со своим влиянием Усманов называл "ангажированными" .

В "Ростехе" и "РТ-Развитие бизнеса" на запросы расследователей об Илье Медведеве не ответили.