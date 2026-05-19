Сын основателя Mango арестован по делу о гибели своего отца

Сын основателя всемирно известной испанской сети магазинов одежды Mango арестован по подозрению в причастности к смерти своего отца.

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время семейной прогулки в горах Монсеррат, примерно в 40 километрах к северо-западу от Барселоны. На момент смерти ему был 71 год.

Сына бизнесмена, Джонатана Андика, задержали в Барселоне, сообщили во вторник государственная телекомпания RTVE и другие СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Представитель полиции подтвердил арест.

Первоначально смерть основателя компании Mango рассматривалась как несчастный случай. Но по мере продвижения расследования у правоохранительных органов возникли сомнения, и в итоге в центре внимания оказался сын погибшего.

Согласно предварительным выводам региональной полиции Каталонии, Джонатан Андик был единственным человеком, сопровождавшим основателя Mango, когда тот разбился насмерть, упав с высоты около 150 метров.

По сообщениям полиции, в показаниях сына бизнесмена обнаружились нестыковки. При этом партнерша Исака Андика, испанская предпринимательница, в прошлом профессиональная гольфистка, Эстефания Кнут говорила о плохих отношениях между отцом и сыном.

Как сообщает RTVE, 44-летнему арестованному предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. 19 мая он предстал перед судьей в Барселоне. После слушаний судья распорядился поместить подозреваемого под стражу. Предварительное заключение может быть приостановлено при внесении залога в размере 1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов). В случае освобождения Андику потребуется сдать паспорт, оставаться в Испании и каждую неделю являться в суд.

Представители семьи сообщили информагентству Europa Press, что в связи с конфиденциальностью разбирательства никаких дополнительных деталей предоставлено не будет. При этом было отмечено, что члены семьи тесно сотрудничают с властями.