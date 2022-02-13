Суд одного центральных районов Самары арестовал 13 февраля по обвинению в даче взятки в особо крупном размере сына заместителя министра внутренних дел, генерал-полковника милиции Игоря Зубова — предпринимателя Дениса Зубова. Он был пойман с поличным в пятницу при передаче 18 миллионов рублей оперативнику ФСБ.

По версии следствия, 43-летний Денис Зубов хотел покровительства от офицера ФСБ для перевалочной нефтебазы в Самарской области. Вместе с ним были арестованы бывший директор базы Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов, — сообщили газете "Коммерсантъ" в пресс-службе суда.

Кроме первоначальных 18 миллионов за покровительство, настаивает следствие, оперативнику ФСБ обещали передавать по 5 миллионов рублей в месяц. Зачем нефтебазе потребовалось прикрытие со стороны спецслужбы — не сообщается. Однако известно, что перевалочные нефтебазы могут использоваться для приёмки неучтённой нефти, добытой нелегально или слитой из врезок в нефтепроводы.

Защита Зубова планирует доказать, что деньги он занял за день до задержания и просто носил их с собой. А офицеру ФСБ портфель с 18 миллионами рублей был передан спонтанно. Защитники других обвиняемых так же сообщили, что те не признают вину.

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