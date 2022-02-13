Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сын заместителя министра внутренних дел арестован за дачу взятки сотруднику ФСБ

Заместитель министра МВД Игорь Зубов

Суд одного центральных районов Самары арестовал 13 февраля по обвинению в даче взятки в особо крупном размере сына заместителя министра внутренних дел, генерал-полковника милиции Игоря Зубова — предпринимателя Дениса Зубова. Он был пойман с поличным в пятницу при передаче 18 миллионов рублей оперативнику ФСБ.

По версии следствия, 43-летний Денис Зубов хотел покровительства от офицера ФСБ для перевалочной нефтебазы в Самарской области. Вместе с ним были арестованы бывший директор базы Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов, — сообщили газете "Коммерсантъ" в пресс-службе суда.

Кроме первоначальных 18 миллионов за покровительство, настаивает следствие, оперативнику ФСБ обещали передавать по 5 миллионов рублей в месяц. Зачем нефтебазе потребовалось прикрытие со стороны спецслужбы — не сообщается. Однако известно, что перевалочные нефтебазы могут использоваться для приёмки неучтённой нефти, добытой нелегально или слитой из врезок в нефтепроводы.

Защита Зубова планирует доказать, что деньги он занял за день до задержания и просто носил их с собой. А офицеру ФСБ портфель с 18 миллионами рублей был передан спонтанно. Защитники других обвиняемых так же сообщили, что те не признают вину.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG