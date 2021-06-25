Сын Жириновского решил "приостановить" занятия политикой

Заместитель председателя Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев заявил, что не будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты российского парламента и "приостановит" своё участие в политической жизни.

Лебедев написал об этом в фейсбуке, добавив, что "20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно" и "были приняты важные, полезные и нужные людям законы". Он также поблагодарил своего отца, написав, что только благодаря Жириновскому "стал тем, кто сейчас есть", и получил возможность занимать такую высокую должность. О причинах ухода из политики Лебедев не сообщил.

Сам Владимир Жириновский, отметивший недавно 75-летие, из политики уходить не собирается. Он вновь - в восьмой раз подряд - возглавит партийный список на выборах в Думу. Список ЛДПР, как ожидается, утвердит в пятницу партийный съезд.

В федеральную часть списка, кроме Жириновского, вошли глава международного комитета Думы Леонид Слуцкий, депутат Сергей Каргинов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, депутат Андрей Луговой, которого в Британии подозревают в причастности к отравлению Александра Литвиненко, и другие.

ЛДПР традиционно преодолевает 5-процентный барьер на выборах в Думу по партийным спискам.

Ранее со списками определились КПРФ и "Единая Россия".