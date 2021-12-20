Сын бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико, руководитель инициативной группы по его выдвижению Эдуард стал подозреваемым в уголовном деле об организации массовых беспорядков и разжигании розни. По новым обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает штаб его отца.
31-летний Эдуард Бабарико находится под арестом с июня прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 17 декабря исполнилось ровно 18 месяцев с момента его задержания, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Согласно действующему законодательству, это максимальный срок, на который лицо может быть задержано в ходе предварительного расследования. Но он так и не был освобождён.
По данным штаба, срок ареста мог быть продлён из-за нового уголовного дела. Официально о нём пока что не сообщалось. Обвинение ему не предъявлено.
- Согласно белорусскому Уголовно-процессуальному кодексу, срок ареста может превышать 18 месяцев, если предварительное следствие завершено и материалы уголовного дела переданы подсудимому для ознакомления. Однако произошло ли это — неизвестно. Адвокаты Эдуарда подписали соглашение о неразглашении информации и не могут комментировать ситуацию.
- Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. Сразу после выдвижения банкир был арестован. В июле он был приговорён к 14 годам колонии усиленного режима за коррупцию и отмывание денег. Он и его сторонники настаивают, что уголовное преследование носит исключительно политический характер.
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