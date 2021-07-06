Экс-глава "Белгазпромбанка" Бабарико приговорён к 14 годам заключения

Верховный суд Беларуси приговорил во вторник бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Согласно вердикту, он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, экс-банкиру назначен штраф в размере 145 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет".

Поскольку приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико не имеет права обжаловать решение, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. По её сведениям, в связи с оглашением вердикта к суду пришли десятки людей, выстроилась очередь. Милиция призвала их разойтись, сославшись на то, что мест больше нет. Когда появились адвокаты, собравшиеся встретили их аплодисментами. Среди прибывших к зданию суда - послы Австрии, Франции, Великобритании, представители Евросоюза.

В своём последнем слове 28 июня Виктор Бабарико сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси.

Ранее на слушаниях обвинение просило приговорить Бабарико к 15 годам колонии строгого режима. Вместе с ним судили ещё нескольких топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Они получили от трёх до шести лет тюрьмы.

Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его избирательный штаб, были арестованы в июне прошлого года. Тогда Бабарико пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.

Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они начались в августе, после дня голосования, и жестоко подавлялись властями.

США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным президентом. Критики нынешнего белорусского руководства заявляют о массовых фальсификациях. Против Лукашенко и чиновников из его окружения введены международные санкции. Сам он отрицает обвинения в преследовании политических соперников.