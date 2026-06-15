Суд в Осло приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби, старшего сына кронпринцессы Метте-Марит, к четырем годам лишения свободы по обвинению в двух эпизодах изнасилования (по двум другим эпизодам его оправдали), нападении на бывшую девушку Нору Хаукланд, нанесении тяжких повреждений еще одной девушке, угрозах, повреждении имущества, нарушении правил дорожного движения и других преступлениях, сообщает норвежская общественная телерадиокомпания NRK.

Всего против него выдвинули 38 обвинений. Прокурор просил для обвиняемого семь лет и семь месяцев лишения свободы.

Мариус Борг Хёйби – сын Метте-Марит от предыдущего брака. Она вышла замуж за наследника норвежского престола, кронпринца Хокона, когда Мариусу было четыре года.

Хёйби, который, как пишет Daily Mail, отрицал самые серьёзные обвинения, признавая при этом некоторые менее тяжкие преступления, физически не присутствовал в суде во время оглашения вердикта и присоединился к судебному процессу по видеосвязи.

На прошлой неделе окружной суд Осло первоначально одобрил его освобождение из-под стражи, чтобы он мог провести время со своей матерью, которая после ухудшения состояния здоровья была включена в список ожидания на пересадку легких. Прокуратура обжаловала это решение и вышестоящий суд оставил Хёйби под стражей.

Защита намерена обжаловать решение суда и добиваться его освобождения.

В прошлый раз внимание общественности к королевской семье было приковано после публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого в США за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Из документов следовало, что кронпринцесса Метте-Марит тесно общалась с Эпштейном. В интервью NRK Метте-Марит заявила, что сожалеет об этом и берёт на себя ответственность за то, что недостаточно "тщательно проверила, что он за человек".