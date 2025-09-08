Секретные ингредиенты. Кто стоит за новым поставщиком питания для российской армии

После смерти Евгения Пригожина российское Минобороны нашло нового поставщика питания – малоизвестную компанию "РБЕ". Считается, что она принадлежит бизнесмену из Самары. Но не все так просто. "Система" нашла у "РБЕ" связи с целой плеядой непростых людей – миллиардером из окружения Сергея Шойгу, бизнес-партнером клана Ротенбергов и продюсеркой кремлевского шоумена Владимира Соловьева. 27 июня 2023 года, на третий день после завершения мятежа ЧВК "Вагнер", Владимир Путин неожиданно заговорил откровенно. На встрече с военными в Кремле он признал, что наемники Евгения Пригожина финансировались из бюджета. При этом сам мятежник, известный как "повар" Путина, только за один год войны заработал на питании для Минобороны 80 млрд рублей ($1,2 млрд), поделился президент. "Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше", – усмехнулся Путин и пообещал с этим "разобраться".

Последовало ли за словами Путина расследование – неизвестно, публично об этом не сообщалось. Но с самим Пригожиным разобрались довольно быстро – менее чем через месяц самолет с основателем "Вагнера" взорвался в воздухе. После этого госконтракты на питание для Минобороны перекочевали от фирм Пригожина к малоизвестной широкой публике компании "РБЕ". Она же заполучила некоторые пригожинские активы и дерзко лоббирует Как писал анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, "РБЕ" угрожает снизить уровень обслуживания, если Минобороны не выделит дополнительные 10 млрд рублей (более $100 млн) финансирования. свои интересы в военном ведомстве. У компании, похоже, тылы прикрыты надежно. "Система" изучила, кто занял место "повара" Путина на кухнях Минобороны. Оппонент Пригожина

В том, что контракты Пригожина заполучила именно "РБЕ", есть определенная ирония судьбы. В начале 2010-х "РБЕ" уже поставляла питание для Минобороны, и военные заказы приносили ей львиную часть выручки (около 30 млрд рублей в год или примерно $1 млрд в пересчете на тогдашний курс). Но в 2012-м 92% контрактов получили структуры Пригожина, полностью вытеснив "РБЕ". "Снижение выручки ощутимое, но повода для паники нет. Это же бизнес", – отреагировал тогда основатель "РБЕ" Андрей Шокин. Этот самарский бизнесмен сколотил капитал на недвижимости и стройке ("РБЕ" расшифровывается как Russian Business Estate). В Самаре Шокин был близок к мэру Георгию Лиманскому и экс-прокурору области Александру Ефремову. А пробиться в подрядчики Минобороны ему помог "общий язык" с замглавы "Военторга" Леонидом Тейфом. "РБЕ" пыталась сопротивляться приходу Пригожина, "используя свои каналы влияния", писал Forbes. В ответ на компанию посыпались проверки, в том числе со стороны силовиков, и Шокину пришлось уступить. Впрочем, от работы с Минобороны бизнесмен не отказывался: "Сегодня мы ушли, завтра – придем". Завтра наступило через 11 лет. После гибели Пригожина "РБЕ" заполучила не только контракты Минобороны, но и площадки бывшего оппонента под Москвой и Петербургом. А также заняла еще одну "пригожинскую" нишу – снабжение московских больниц. СМИ по-прежнему связывают "РБЕ" с Шокиным. Из открытых источников однозначно следует лишь то, что Шокин числится гендиректором компании. "РБЕ" не раскрывает своих акционеров примерно с тех пор, как возобновила работу с Минобороны. На запрос "Системы" в компании не ответили. Впрочем, предположить, кто в действительности стоит за "РБЕ", вполне возможно. Миллиардер со связями Через месяц после крушения самолета Пригожина на сайте с недвижимостью появилось лаконичное объявление: продается база отдыха на берегу Черного моря. Вскоре журналисты распознали в базе отдыха "дачу Пригожина" под Геленджиком – четыре гектара земли, лесной участок, комплекс из девяти жилых домов и двух открытых бассейнов с подогревом, вертолетная площадка и причал. Объект оценивался в 150 млн рублей ($1,5 млн). Покупатель нашелся быстро – им оказалась фирма, связанная с миллиардером Андреем Бокаревым. Бокарев сделал состояние на кузбасском угле, но в сферу его интересов входит и российская оборонка. В частности, Бокарев владел концерном "Калашников", а его дочь зарабатывает на пиаре российской армии вместе с семьей экс-министра обороны Сергея Шойгу. Миллиардер также близок к главе военной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, который служил вместе с Путиным в КГБ.

Бокарев не чужой человек и для Шокина и его "РБЕ". Фирма обеспечивает питанием значительную часть бизнеса УГМК, "Кузбассразрезуголь", "Трансмашхолдинг", "Центральная ППК", которым владеет, либо владел миллиардер. Доступ к еще одному крупному заказчику – РЖД – Шокин получил благодаря покупке компании "Единая сеть питания" (ЕСП) у Искандера Махмудова – основного бизнес-партнера Бокарева и его соседа по списку Forbes. У такой вовлеченности Бокарева и его ближайшего окружения в дела "РБЕ" есть объяснение: миллиардер мог быть совладельцем этого бизнеса через фирму "Модуль". Как фирма Бокарева была совладельцем "РБЕ" В октябре 2019-го "Модуль" опосредованно Через ООО "Салексим" стал владельцем 30% "РБЕ" и пробыл акционером компании до июля 2023-го. Все это время единственным владельцем и гендиректором "Модуля" был Павел Савченко. Одновременно Савченко руководил несколькими фирмами Бокарева и получал доход в его холдинге УГМК. В ноябре 2023-го Бокареву перешел и сам "Модуль". При этом новый владелец фирмы не стал менять ее гендиректора – им остается Савченко. В сентябре 2023-го Бокарев попал под санкции США. За несколько месяцев до этого "Модуль" передал свою 30-процентную долю в "РБЕ" малоизвестному бизнесмену, уроженцу Петропавловска-Камчатского Сергею Ковалю. Новый совладелец "РБЕ" стал партнером семьи Шокина и в других проектах, в том числе в бизнесе с РЖД. Коваль сохранил связь с "РБЕ" и после того, как ее владельцы скрылись за двумя непубличными фирмами Формально "РБЕ" принадлежит коипаниям "Пикс холдинг" и "Смарт активы". Коваль возглавляет фирму "Смарт активы", которая не раскрывает акционеров. При этом ее учредитель ранее создавал компании, связанные с бизнес-партнерами Бокарева.. Близок Коваль и к окружению миллиардера Бокарева – до прихода в "РБЕ" он работал на гендиректора Павла Савченко того самого "Модуля", через который Бокарев предположительно владел долей в "РБЕ". Бокарев и Махмудов не отреагировали на запросы, отправленные в их компании. Коваль сбросил звонок и не ответил на сообщение в мессенджере. Партнер Ротенбергов В январе 2016 года нижегородка Ирина Панченко отправилась в Москву на скоростном поезде "Стриж". В поездке она купила сэндвич с рыбой, который описала как "четыре куска хлеба, четыре огрызка салатных листьев и два ошметка кеты". Вместе с "гадким" кофе перекус обошелся Панченко в 300 рублей ($4). "Ребята, не наглейте!" – возмутилась нижегородка в своем фейсбуке и даже написала жалобу в РЖД. Перевозчик кропотливо исследовал вопрос, но нарушений не выявил. В ответе Панченко РЖД раскрыли поставщика питания для "Стрижей" – фирму "ЕСП-Сервис". Изначально компания кормила пассажиров "Сапсанов" и принадлежала Бокареву с Махмудовым. В январе 2016-го в этот бизнес вошли структуры, близкие к "РБЕ". Но "Стрижей" с "Сапсанами" Шокину было мало – он хотел кормить пассажиров всех поездов дальнего следования. И вскоре к "РБЕ" присоединился еще один партнер со связями. В течение 2016-го сначала 50% "РБЕ", а затем и такая же доля в "ЕСП-Сервисе" перешли непубличному бизнесмену Симану Поваренкину. Он занимался золотодобычей в России и Армении, инвестировал в крупнейшую в России сеть кофеен "Шоколадница" и развивал мусорный бизнес в Москве. За этими проектами, как и за "РБЕ", можно заметить тень друга Путина Аркадия Ротенберга и членов его семьи.

Как проекты Поваренкина связаны с Ротенбергами Сын Аркадия Ротенберга Игорь был партнером Поваренкина в проекте по переработке руды с его золотых месторождений в Якутии. Тень Ротенбергов разглядели и в мусорном бизнесе Поваренкина – он оказался оформлен на гражданина Великобритании Марка Омельницкого, который, как писали журналисты-расследователи, представлял интересы офшоров Ротенбергов. Омельницкий также выступал бенефициаром 40% "Шоколадницы", следует из ее официальных документов. Ровно такая же доля в сети кофеен принадлежала Поваренкину. Кроме того, как выяснила "Система", вскоре после появления Поваренкина в "Шоколаднице" совладельцами ее региональных подразделений стали номиналы, связанные с менеджером Ротенбергов Татьяной Бояркиной. Часть этих номиналов после прихода Поваренкина объявилась и в "РБЕ" – в ее клининговой "дочке" и компании, которая отвечала за придорожные кафе группы. Помимо этого, среди партнеров "РБЕ" значатся как минимум две большие компании из орбиты Ротенбергов – "Мостотрест" и "Трансстроймеханизация". Ротенберги известны своими связями в руководстве РЖД, и после прихода Поваренкина сотрудничество "РБЕ" с перевозчиком заметно окрепло: компания стала поставщиком прессы и интернета для "Сапсанов", расширила и свой продовольственный бизнес с РЖД. А с подачи "Шоколадницы" "РБЕ" занялась придорожным питанием. В проекте участвовала и близкая к Ротенбергам компания "Трансстроймеханизация", а 50% бизнеса оформили на номинальных владельцев Александру Латыпову и Оксану Моисееву, близких к команде друга Путина. Сам Поваренкин недолго владел "РБЕ". В начале 2017-го его активы оказались под угрозой из-за разбирательства в лондонском суде и он переписал свои акции на жителя подмосковного Электрогорска Николая Рузанова, который выглядит как очередной номинальный акционер, связанный с Поваренкиным и командой Ротенбергов. Как совладелец "РБЕ" Рузанов связан с Поваренкиным и Ротенбергами В сообщениях о сделке между Поваренкиным и Рузановым СМИ представили последнего как совладельца "Шоколадницы".



Карьера у Рузанова складывалась необычно: еще в 2011 году он числился сисадмином в госкомпании "Автодор", а уже к началу 2015-го стал акционером сразу нескольких региональных подразделений сети. Произошло это вскоре после того, как сам Поваренкин вошел в капитал "головной" "Шоколадницы".



Партнерами Рузанова по кофейням стали номиналы, связанные с менеджером Ротенбергов. Причем доли Рузанова и номиналов в региональных "Шоколадницах" в сумме как правило давали 40% – столько же, сколько Поваренкин получил в "большой" "Шоколаднице". Рузанов пробыл совладельцем 50% "РБЕ" до 2024-го, после чего его долю переписали на фирму "Пикс Холдинг". По аналогии со вторым нынешним владельцем "РБЕ" Фирмой "Смарт активы" "Пикс Холдинг" засекретил своих акционеров. Впрочем, гендиректор фирмы Надежда Абакумова ранее работала в "Шоколаднице", а совладельцем ряда других компаний из периметра "РБЕ" выступает бывший менеджер Дмитрий Белоусов Поваренкина. Представитель Аркадия Ротенберга сообщил "Системе", что миллиардер и его сын Игорь "не имеют и не имели отношения" к "РБЕ". Поваренкин и Рузанов не отреагировали на попытки связаться с ними. Продюсерка Соловьева 27 июня 2023 года, пока Путин выступал перед военными и распекал Пригожина за контракты с Минобороны, Шокин регистрировал сделку. Он переоформлял 30% в двух своих фирмах "Сервис-Поволжье" и "Сервиспитгрупп" на малоизвестного бизнесмена Вардана Ахназарова. На тот момент финансовые показатели этих фирм выглядели довольно скромно, хотя у обеих можно разглядеть связь с "РБЕ" и теневыми партнерами Шокина. Кто такой Ахназаров? До 2021-ого он носил другую фамилию – Ахназарян. В интернете можно найти несколько фотографий с ним, причем в большинстве случаев Ахназаров-Ахназарян запечатлен среди гостей свадеб российских селебрити.

Впрочем, Шокина, который обычно выбирает себе партнеров со связями, едва ли могли заинтересовать дружеские отношения Ахназарова с рэпером Мотом. Возможно, дело в том, что у Ахназарова есть и более влиятельные контакты. В 2017 году Ахназаров стал гендиректором и совладельцем фирмы "АКП Строй-инвест". Фирма со штатом в 12 человек и уставным капиталом в 10 000 рублей ($123) оказалась в центре внимания в 2020-м – когда выяснилось, что за год она получила от властей Москвы госконтракты на благоустройство общей стоимостью 3,8 млрд рублей ($56 млн). Тогда же журналисты обнаружили среди совладельцев этого бизнеса Маргариту Житницкую, более известную под псевдонимом Марго Кржижевская. Ей принадлежит компания M-Production, которую называют крупнейшим в России производителем политических ток-шоу. В частности, Житницкая продюсирует все проекты кремлевского шоумена Владимира Соловьева и платит ему зарплату.