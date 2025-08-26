Кремль в 2025 году пять раз публиковал предзаписанные видео Путина. "Консервы" вышли в день рождения Кабаевой и перед встречей с Уиткоффом

"Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода, нашла доказательства того, как работают "консервы" – заранее записанные съемки с Владимиром Путиным, которые Кремль подает как свежие.

В кабинете Путина в Сенатском дворце Кремля между 17 и 24 февраля 2025 года произошли незаметные на первый взгляд изменения. На книжных полках за спиной президента, которые иногда попадают в объективы камер во время приемов, поменяли расстановку книг: появились новые издания (нижняя полка на верхнем фото), а Конституция РФ переместилась из правой части шкафа в левую.

До этого раскладка книг менялась лишь незначительно. Фото с прежней раскладкой можно найти еще на съемках 2016 года, она же зафиксирована на панорамной съемке кабинета, которую в 2019-м опубликовало издание Life.

После февраля 2025 года Путин более 40 раз принимал в своем кабинете губернаторов, министров и руководителей госкомпаний – хотя бы на одном кадре протокольной съемки с этих встреч (фото или видео) можно рассмотреть новую книжную раскладку.

Однако в пяти случаях раскладка книг словно бы вернулась к прежнему порядку. Это может быть признаком того, что Кремль выдавал за актуальные события заранее подготовленные записи, сделанные до 24 февраля, – то есть публиковал так называемые "консервы".

Основная масса архивных съемок была опубликована в первой трети апреля.

Пятая похожая "конерва" была опубликована через месяц.

12 мая 2025 года – встреча со Станиславом Воскресенским, губернатором Ивановской области.

Использование заранее подготовленных записей для публикации в другой день – довольно распространенная практика Кремля. Иногда это связано со здоровьем президента, иногда – с желанием Путина отдохнуть от публичности.

Если посмотреть на публичные мероприятия с участием Путина со 2 по 10 апреля 2025 года, бросается в глаза отсутствие групповых встреч и массовых мероприятий. На людях за пределами Кремля он появился только 11 апреля, когда в Санкт-Петербурге принял спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Подготовкой этой встречи занимался спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который в начале месяца летал в США.

Использование еще одной "консервы" в мае может быть связано с личной жизнью Путина. Дело в том, что 12 мая, когда Путин "встречался" с Воскресенским, свой 42-й день рождения праздновала Алина Кабаева, многолетняя партнерша Путина и мать его сыновей (и то, и другое Кремль пытается держать в секрете).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прочитал вопросы редакции в телеграме, но не ответил на них.

