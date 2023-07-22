Второго февраля 2023 года власти США конфисковали $5,4 млн у владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Так окружной суд Нью-Йорка наказал российского бизнесмена за обход санкций, под которые Малофеев подпал в 2014 году. Адвокат Евгений Рыжов узнал о событии ближе к ночи и сильно воодушевился. Рыжов уснул с надеждой, что "справедливость наконец восторжествует", а наутро стал готовить иск против Малофеева.

На сбор документов ушло всего два дня, и 5 февраля Рыжов отправил свой иск в тот же нью-йоркский суд. Адвокат выдвинул против Малофеева серьезные обвинения – бизнесмен якобы участвовал в преступной группировке, которая занималась захватом имущества Рыжова и "уничтожением его как личности для собственного безосновательного обогащения и садистского удовлетворения". "Система", расследовательский отдел Настоящего Времени и Радио Свобода, изучила иск Рыжова и разобралась в сути его требований.

Кто такой Малофеев

49-летнего Константина Малофеева называют "православным олигархом" со связями в ФСБ. Считалось, что санкции, под которые Малофеев подпал за поддержку конфликта на юго-востоке Украины, сильно навредили его бизнесу. В действительности Малофеев продолжил скрытно и довольно успешно вести дела. Подробности в нашем ролике:

Кто такой Рыжов

47-летний Евгений Рыжов живет в штате Флорида, в городе Санни-Айлз-Бич. Из-за большого количества русских эмигрантов этот город прозвали Маленькой Москвой. В иске Рыжов представляется правозащитником, адвокатом и юридическим консультантом с лицензией в США. Переезд в Штаты был вынужденным, указывает истец, – с 2014 года российские власти преследуют его за правозащитную и адвокатскую деятельность: "В том числе за открытую позицию в отношении допущенных Россией нарушений международного права, включая вторжение в Украину в 2014 году".

По официальным данным, российские власти разыскивают Рыжова по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре – в центре Москвы, неподалеку от храма Христа Спасителя. СМИ также писали, что Рыжов является фигурантом восьми уголовных дел, связанных с захватами недвижимости в Нижегородской области. В разговоре с "Системой" Рыжов утверждает, что всегда действовал в рамках закона, а уголовные дела организовали его оппоненты в битве за московский особняк.

Суть конфликта вокруг особняка В 2007 году кипрская Equesman Holdings за $1,4 млн купила помещение на Гоголевском у Aquamarine Ltd с Сейшельских островов. Впоследствии сделка породила множество уголовных дел и арбитражных процессов. В результате Equesman добилась регистрации прав на особняк, а стоявшие за Aquamarine российские клиенты Рыжова были арестованы и осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантом дела стал и Рыжов, но избежал ареста, так как успел уехать в США. Из иска Рыжова в нью-йоркский суд следует, что он не захватывал особняк, а наоборот, защищал его от захватчиков. Оппонентами Рыжова, как пишет он сам, оказались представители могущественной преступной группы, состоящей из "крайне коррумпированных российских чиновников и приближенных к ним бизнесменов". Чтобы избавиться от Рыжова, они даже якобы организовали его похищение, но Рыжову удалось сбежать – сначала в Сербию, а потом в США, где он получил защиту ФБР. Тогда противники адвоката, как следует из иска, нацелились на его имущество – российский бизнес, недвижимость, финансовые активы, квадроцикл, снегоход и даже ружье итальянской фирмы "Беретта". Оппоненты атаковали и нематериальные активы Рыжова – его "репутацию и доброе имя". Все перечисленное адвокат оценил "как минимум в $5 млн в ценах 2015 года". По странному совпадению, оценка оказалась близка к сумме конфискованных у Малофеева средств.

Причем здесь Малофеев

Новость о конфискации денег на американском счете Малофеева оказалась очень кстати, признается Рыжов: "Наличие имущества на территории США дает прямые основания для предъявления иска". На составление документа ушло всего два дня, – Рыжов объясняет это тем, что заранее подготовил все документы. В разговоре с "Системой" он признает, что ни разу лично не видел Малофеева и не знаком с ним. Это не мешает Рыжову обвинять Малофеева в том, что он якобы входил в руководство преступной группы, объявившей адвокату вендетту.

Разобраться, когда именно владелец "Царьграда" мог присоединиться к "банде", довольно непросто. Согласно иску Рыжова, его оппоненты вышли на Малофеева в 2018 году и подключили его к "травле" адвоката. В доказательство Рыжов приводит две разоблачительные статьи о себе, которые вышли на сайте "Царьграда" осенью 2018 года. Адвокат считает, что их инициировал Малофеев. Материалы содержали "ложные и клеветнические заявления", которые нанесли ущерб репутации Рыжова и причинили ему "душевную боль и страдания", говорится в иске.

В более поздних показания Рыжов заявил, что Малофеев вступил в сговор с противниками адвоката еще в 2000-х. Согласно этой версии, за Equesman стояли Малофеев и давний оппонент Рыжова, бизнесмен Артем Куранов. Медиа нередко упоминают Куранова в контексте бизнес-конфликтов и приписывают ему близкие отношения с дочерью экс-главы Россельхозбанка Юрия Трушина. По версии Рыжова, Малофеев познакомился с Курановым в структурах группы МДМ. Малофеев действительно работал в "МДМ Банке" в первой половине 2000-х. Примерно в то время в холдинге МДМ трудился и Куранов, подтверждает его давний знакомый. Правда, он никогда не слышал о каких-либо пересечениях Куранова с Малофеевым: "Я бы очень удивился". Куранов был собственником Equesman, в свою очередь подтвердил юрист Олег Жуков, чье бюро "ТМ Дефенс" представляло интересы офшора. Но о связи Малофеева с Equesman Жукову ничего неизвестно. Из данных кипрского реестра, которые изучила "Система", она тоже не прослеживается. На вопросы "Системы" о предположительных связях с Малофеевым и интересе к активам Рыжова Куранов отреагировал лаконичным сообщением в мессенджере: "Ответ отрицательный".

По документам отследить связь Малофеева с Курановым "в настоящий момент затруднительно", говорит Рыжов. И добавляет, что сам получил информацию от некоего источника, но раскрыть его отказывается: "Человек до сих пор остается в России". Ружье "Беретта" и остальные его активы вряд ли нужны самому Малофееву, но вполне сойдут для содержания его "команды наемников", считает адвокат. Рыжов просит суд взыскать с Малофеева и "Царьграда" $1 млн за похищенное имущество и причиненный стресс, обязать их удалить ложные публикации и вознаградить истца компенсацией в сумме, которую суд посчитает справедливой. Представители Малофеева и телеканала "Царьград" не ответили на вопросы "Системы".

Что думают власти США

10 мая агентство Reuters сообщило, что генпрокурор США Меррик Гарланд распорядился отправить конфискованные у Малофеева средства на поддержку Украины. На следующий день деньги уже были на счете Госдепартамента США, сообщала Financial Times со ссылкой на Гарланда.

Операцию "конфискация" чуть не сорвал Рыжов. Суд Нью-Йорка воспринял иск адвоката как прошение о пересмотре решения об изъятии денег Малофеева – ведь на них появился новый претендент. Рыжов не может претендовать на конфискованные деньги, к тому же он не успел вовремя подать заявление, возражало правительство США в лице окружного прокурора Дамиана Уильямса. В ответ на эти возражения и родились дополнительные показания Рыжова, в которых он излагал суду новые подробности своей истории, иногда противоречащие фактам из иска. Неточности Рыжов объяснял тем, что готовил первоначальный иск в спешке, кроме того, сказалась боязнь преследования "со стороны Малофеева и его преступных сообщников" и то, что английский не родной для него язык.

Суд встал на сторону властей США и отказался пересматривать дело о конфискации средств "православного олигарха". А иск Рыжова решил рассмотреть в отдельном процессе. "После этого можно будет вернуться к делу о $5 млн", – не сдается Рыжов. То, что средства уже передали Госдепартаменту, адвоката не смущает. Он считает, что положительное решение даст ему право требовать присужденную сумму с правительства США.

Из ответа Госдепартамента на запрос "Системы" следует, что на начало июля деньги Малофеева еще не были потрачены. Госдепартамент в кооперации с Конгрессом США планирует направить транш на поддержку украинских ветеранов. Сейчас на них и членов их семей приходится более 10% населения страны, сообщил представитель Госдепартамента со ссылкой на оценки правительства Украины. Эти люди столкнутся с колоссальными потребностями как во время войны, так и в процессе восстановления страны, заключил представитель американского ведомства. Вопросы об иске Рыжова он проигнорировал.

Между тем в конце апреля окружной суд Нью-Йорка установил для Рыжова шестимесячный срок на рассылку повесток. В американском судопроизводстве уведомить ответчика – обязанность истца, поясняет адвокат, который в этом деле представляет сам себя. Рыжов признает, что личный приезд в США вероятно закончится для Малофеева арестом за нарушение санкций, но ничто не мешает ему появиться в суде по видеосвязи и представить свою позицию: "В случае не ответа и не явки в суд, у американских судов подход простой: все заявленное истцом – правда. Поэтому с точки зрения доступа к суду у него никаких ограничений не будет. Welcome, как говорится!"