Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Министры обороны Таиланда и Камбоджи объявили о подписании соглашения о прекращении огня.
Режим прекращения огня вступил в силу в полдень по местному времени и распространяется на "все виды оружия" и "нападения на гражданское население, гражданские объекты и инфраструктуру, а также военные объекты любой из сторон, во всех случаях и во всех районах".
"Обе стороны согласны сохранить текущее размещение войск без дальнейших перемещений", – говорится в документе.
В рамках соглашения Таиланд согласился освободить 18 камбоджийских военнопленных, если режим прекращения огня не будет нарушен в течение 72 часов. Стороны также договорились воздерживаться от "провокационных действий, которые могут привести к эскалации напряженности".
Это уже второе соглашение о прекращении огня, заключенное за последние месяцы. В октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Однако в начале декабря отношения между странами вновь обострились.
Как пишет "Аль-Джазира", в результате 20-дневного конфликта в обеих странах погибли более 100 человек, еще более полумиллиона мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
- Предыдущие приграничные столкновения между Камбоджей и Таиландом произошли в июле 2025 года, через несколько дней после гибели двух таиландских солдат, которые подорвались на минах. Истребители F‑16 военно-воздушных сил Таиланда в ответ нанесли авиаудары по Камбодже.
- Конфликт между современными Таиландом и Камбоджей из-за приграничных территорий и расположенных на них священных для буддистов храмов длится уже более ста лет и привел к более чем 10 войнам только в XX-XXI веках.