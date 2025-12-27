Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Министры обороны Таиланда и Камбоджи объявили о подписании соглашения о прекращении огня.

Режим прекращения огня вступил в силу в полдень по местному времени и распространяется на "все виды оружия" и "нападения на гражданское население, гражданские объекты и инфраструктуру, а также военные объекты любой из сторон, во всех случаях и во всех районах".

"Обе стороны согласны сохранить текущее размещение войск без дальнейших перемещений", – говорится в документе.

В рамках соглашения Таиланд согласился освободить 18 камбоджийских военнопленных, если режим прекращения огня не будет нарушен в течение 72 часов. Стороны также договорились воздерживаться от "провокационных действий, которые могут привести к эскалации напряженности".

Это уже второе соглашение о прекращении огня, заключенное за последние месяцы. В октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Однако в начале декабря отношения между странами вновь обострились.

Как пишет "Аль-Джазира", в результате 20-дневного конфликта в обеих странах погибли более 100 человек, еще более полумиллиона мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.