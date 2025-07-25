Таиланд и Камбоджа обмениваются ударами второй день подряд

Таиланд и Камбоджа второй день подряд обмениваются ракетными, воздушными и артиллерийскими ударами. Как пишет агентство Reuters, в результате эскалации конфликта погибли не менее 16 человек, еще десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома.

Столкновения начались вдоль границы утром в четверг, 24 июля – на следующий день после того, как власти Таиланда отозвали своего посла из Пномпеня и заявили, что высылают камбоджийского посла в Бангкоке. Этому предшествовал очередной подрыв на мине еще одного таиландского солдата: по утверждению Бангкока, эту мину установили военные Камбоджи. Пномпень отверг эти обвинения.

Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. Кроме того, в пятницу Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа Таиланд – в использовании кассетных боеприпасов.

По данным Минздрава Таиланда, более 130 тысяч человек были эвакуированы из зон конфликта. На этих территориях погибли 15 человек, 14 из них – это мирные жители. Также сообщается, что 46 человек получили ранения, в том числе 15 военнослужащих.

Как пишет Reuters, Таиланд отверг посреднические усилия третьих стран и настаивает на урегулировании конфликта только путем двусторонних переговоров.