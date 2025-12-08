Таиланд нанёс авиаудары по Камбодже после столкновений на границе

Таиланд 8 декабря нанес авиаудары по Камбодже после столкновений на границе. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о перемирии, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Военно-воздушные силы Таиланда заявили, что Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, передислоцировала боевые подразделения и подготовила вспомогательные силы, что могло привести к эскалации военных действий. "Эти события побудили нас использовать военную авиацию для сдерживания и ослабления военного потенциала Камбоджи", – цитирует заявление военных Reuters. По меньшей мере один тайский солдат погиб, еще восемь получили ранения во время столкновений.

В Минобороны Камбоджи заявили, что тайские военные на рассвете атаковали его войска в двух местах после нескольких дней провокационных действий. Оборонное ведомство утверждает, что камбоджийские войска не ответили на нападение.

Бывший лидер Камбоджи Хун Сен, отец нынешнего премьера Хун Манета, заявил, что тайские военные являются "агрессорами", которые стремятся спровоцировать ответные действия, и призвал камбоджийские войска проявить сдержанность.

По итогам заседания Совета национальной безопасности Таиланда, власти страны заявили, что правительство будет действовать в соответствии с резолюцией совета, предусматривающей проведение военных операций в таких случаях.

Предыдущие приграничные столкновения между Камбоджей и Таиландом произошли в июле 2025 года, через несколько дней после гибели двух тайских солдат, которые подорвались на минах. Истребители F‑16 военно-воздушных сил Таиланда в ответ нанесли авиаудары по Камбодже.

В октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Таиланд обещал освободить 18 камбоджийских военнопленных, а Камбоджа начать отвод тяжелой артиллерии от границы. Контроль за соблюдением режима прекращения огня должны были взять на себя малайзийские наблюдатели.