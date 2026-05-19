Таиланд решил сократить срок безвизового режима до 30 дней

Кабинет министров Таиланда отменил возможность безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан более чем 90 стран, включая Россию. Об этом сообщает газета Khaosod.

Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул сообщил, что страна вернётся к прежнему 30-дневному безвизовому режиму, а также отменит многократные визы.

The Nation пишет, что для некоторых стран срок безвизового въезда может быть сокращён до 15 дней.

Комитет по визовой политике, по словам министра, пересмотрит визовые правила и определит, какой тип визы будет подходящим для каждой страны, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы.

"Мы не будем сосредотачиваться только на количестве туристов. Акцент должен быть сделан на качественных туристах, а не просто на упрощении въезда и достижении большого потока. Премьер-министр поручил тщательно рассмотреть вопрос выдачи виз для повышения безопасности и улучшения туристической системы в целом", – сказал Пханчароенворакул.

Большинство туристов, по данным Минтуризма, остаются в стране менее 60 дней, поэтому, как считают в ведомстве, сокращение срока безвизового въезда окажет незначительное влияние на основной туристический рынок.

При этом некоторые иностранцы, которые въезжали в страну под видом туристов, воспользовавшись 60-дневным безвизовым режимом, как предполагается, создавали незаконный бизнес и использовали страну в качестве базы для транснациональных преступных сетей, включая организацию мошеннических колл-центров, утверждают власти Таиланда.