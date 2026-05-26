"Такие дела" оштрафовали за старые тексты журналистки-"иноагента"

Савеловский суд Москвы оштрафовал "Такие дела" на 200 тысяч рублей за отсутствие "иноагентской" маркировки в материалах журналистки Анастасии Жвик, сообщает "Медиазона".

Минюст внес Анастасию Жвик в реестр "иноагентов" в конце декабря 2022 года. При этом ее последний материал на сайте издания вышел за год до этого - в декабре 2021 года.

В январе Роскомнадзор вынес изданию предупреждение с требованием добавить плашки к текстам Жвик. Адвокат Мария Бабаева просила суд прекратить дело или признать правонарушение малозначительным, однако суд назначил штраф изданию.

29 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Такие дела". По словам главного редактора Евгении Волунковой, за день до блокировки редакция получила от РКН требование удалить весь сайт в связи с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", при этом в письме не было ссылок на какие-либо конкретные материалы издания.