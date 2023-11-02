Таксисту дали 13 лет колонии по делу о госизмене и контрабанде

Мосгорсуд приговорил таксиста Ахаджона Зохидова к 13 годам колонии строгого режима по статьям о государственной измене и контрабанде. Об этом пишет "Медиазона" из зала суда.

Судья уточнил, что признал Зотова виновным в двух эпизодах контрабанды и шести эпизодах приготовления к ней. Адвокат Зохидова отказалась отвечать "Медиазоне", признает ли её подзащитный вину, но пообещала обжаловать "строгость наказания".

Подробностей о деле, как обычно бывает с делами о госизмене, нет. Известно, что Зохидова задержали в сентябре 2022 года, после чего сразу отправили в СИЗО.