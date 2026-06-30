Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом

В ряде российских регионов таксисты стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По разным оценкам, отток водителей из отрасли ускорился от 5-10 до 20%. О каких именно регионах идет речь, не уточняется.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов рассказал газете, что таксисты также стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города из-за риска остаться без топлива.

В сервисе "Максим" рассказали "Коммерсанту", что теперь водители тратят больше времени на поиск подходящей АЗС и заправку. Кроме того, как отмечает газета, рост цен на заправках также приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок.

Крупнейший в России агрегатор "Яндекс Такси" отказался от комментариев.