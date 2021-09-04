Талибы применили слезоточивый газ для разгона женщин в Кабуле

Талибы в Кабуле применили слезоточивый газ против протестующих, которые вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным афганских СМИ, группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), а затем использовали слезоточивый газ.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.

Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.

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