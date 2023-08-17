Талибы запретили деятельность политических партий в Афганистане

Правящее в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило все политические партии в стране, заявив, что подобная деятельность противоречит исламским законам. Об этом сообщает "Голос Америки".

О решении было объявлено на следующий день после того, как фактические лидеры Афганистана отметили в Кабуле вторую годовщину возвращения к власти.

Министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Исхакзай заявил на пресс-конференции в Кабуле, что "деятельность политических партий в Афганистане категорически запрещена, поскольку они противоречат нормам шариата и не защищают интересы народа. Кроме того, самому народу Афганистана также не нужна деятельность этих партий", - цитирует слова министра ТАСС.

Два года назад – до возвращения талибов к власти в Афганистане – в стране было официально зарегистрировано более 70 крупных и малых политических партий. После августа 2021 года большинство лидеров политических партий покинули Афганистан, опасаясь репрессий.