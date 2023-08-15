Не жить, а выживать. Афганистан спустя 2 года после возвращения талибов

Прошло ровно два года с момента падения Кабула и возвращения к власти в Афганистане движения "Талибан", признанного террористическим и в России, и на Западе. Афганистан вновь объявлен "исламским эмиратом", вся власть в котором находится под строжайшим религиозным контролем. Музыка и спорт запрещены, а все женщины, единственная цель жизни которых, как заявляют представители талибов, "заключается лишь в рождении и воспитании детей", оказались в положении средневековых рабынь.

15 августа 2021 года в результате крупной наступательной операции против правительственной афганской армии, которая разваливалась и разбегалась на глазах, почти не оказывая сопротивления, движение "Талибан" полностью взяло под свой контроль столицу Кабул. Это произошло через несколько часов после того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул президентский дворец и бежал из страны. Ранее талибы уже сумели захватить почти все административные центры и провинции Афганистана – во время поспешного вывода американских войск, который по плану должен был быть завершен лишь к середине сентября 2021 года.

В руках Ашрафа Гани к 15 августа оставалась только столица. Согласно отчету американского разведывательного сообщества, правительство Гани должно было рухнуть в течение шести месяцев после вывода войск, однако позже американские военные прямо сказали, что крах произойдет гораздо раньше, а то и со дня на день. Уже к середине июля полностью вывели свои войска из Афганистана почти все союзники США по коалиции, например Германия и Италия. При этом президент США Джо Байден до последнего верил в то, что Ашраф Гани и его армия устоят, заявляя, что следует доверять "способностям афганских вооруженных сил, которые лучше подготовлены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны, чем талибы".

Впрочем, не меньшим оптимизмом тогда отличилась и Москва. Когда 13 августа 2021 года талибы захватили Кандагар, второй по величине город страны, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что "это ничего не меняет, и взять Кабул талибы пока не в состоянии". Через два дня столица Афганистана пала.

В течение примерно недели после падения Кабула тысячи афганцев в ужасе перед талибами в давке и панике пытались покинуть страну на военно-транспортных самолетах западных стран. Талибы им это какое-то время разрешали. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси и крылья взлетающих машин, падали на землю при наборе высоты и разбивались.

15 августа 2021 года около 5 тысяч американских военнослужащих все ещё оставались в Кабуле, в рамках операции "Убежище для союзников", начавшейся еще 30 июля. ВВС США и других членов НАТО организовали вывоз из страны тысяч афганских граждан, которым за сотрудничество с Западом грозила непосредственная опасность убийства и репрессий со стороны талибов. Войска разных государств НАТО по-прежнему присутствовали в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Потом Белый дом приказал направить в Афганистан 1000 дополнительных военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, в результате чего общая численность американских военнослужащих в Кабуле достигла 6 тысяч человек, а потом и 7 тысяч. При этом военнослужащим США был дан четкий приказ – строго запрещающий любые боевые действия за пределами кабульского аэропорта.

Спустя 2 года после этих событий жизнь в Афганистане замерла. Талибы пока не исполнили ни одного своего обещания из тех, что они начали раздавать мировому сообществу сразу после возвращения к власти и захвата Кабула – например, по поводу создания "инклюзивного" правительства, в состав которого будут включены, в том числе, женщины. Страна вновь объявлена "исламским эмиратом", в котором вся власть находится под строжайшим религиозным контролем. Официальные представители "Талибана" не раз повторяли за этот год, что роль женщин "заключается лишь в рождении и воспитании детей". В прошлом году талибы обязали всех женщин вообще "не выходить на улицу без крайней необходимости" и скрывать лицо. Неподчинение указу наказывается арестом, в том числе, сопровождающих нарушительниц мужчин.

В конце июля в афганской провинции Герат состоялась публичная церемония сожжения талибами музыкальных инструментов и аппаратуры. "Талибан" считает любую светскую музыку не богоугодной, безнравственной и дурно влияющей на общественную мораль. Огню были преданы десятки гитар и других струнных инструментов, клавишные инструменты, барабаны, а также аудиоколонки и усилители общей стоимостью в десятки тысяч долларов. Азиз Аль-Рахман Аль-Муджахир, представитель административных властей Герата в талибском "Министерстве преумножения добродетелей и пресечения пороков", которое отвечает за вопросы идеологии, заявил, что акция с сожжением инструментов была выполнением фетвы, вынесенной местными богословами. "Музыка портит нравы и ведёт молодёжь по ложному пути", – сказал он.

Интересно, что за прошедшие два года единственной страной, основавшей в таких условиях собственный бизнес-центр в Афганистане, стала Россия. В июле российский деловой центр, появившийся по инициативе Татарстана и казанского "Благотворительного патриотического фонда мусульман России", открылся в Кабуле.

О том, как живет сегодня Афганистан под властью талибов, в интервью Радио Свобода рассказывает политолог-востоковед Михаил Шерешевский:

– Я бы обратил внимание прежде всего на то, что экономика Афганистана полностью обвалилась. Это, пожалуй, главный итог случившегося. Ранее примерно на три четверти бюджет страны формировался благодаря международной помощи. В оказании этой помощи участвовали десятки стран и неправительственных организаций, включая США и Индию. Естественно, в нынешних условиях о таких объемах международной поддержки не может быть и речи: кто же станет давать деньги радикальным исламистам, которые поддерживают связи с международными террористическими движениями, вроде "Аль-Каиды", торгуют наркотиками, преследуют женщин и имеют непрозрачные бюджеты?

Около половины афганцев, примерно 20 миллионов, балансируют на грани голода, или, по крайней мере, недоедания

В итоге, по разным оценкам, около половины афганцев, примерно 20 миллионов из всего 40-миллионного населения страны, балансируют на грани голода, или, по крайней мере, недоедания (хотя сообщений о массовой гибели афганцев от голода пока не поступает). Многие работники госсектора перестали получать зарплату. Впрочем, кое-какая помощь все же приходит, плюс талибы что-то выделяют, но ситуация в любом случае характеризуется как экономическая катастрофа.

Во время американской оккупации ВВП Афганистана за 20 лет увеличился примерно в 4 раза. Правда, при этом Афганистан оставался все равно очень бедной страной, потому что ВВП размером в 20 миллиардов долларов – это, например, в два раза меньше ВВП Москвы. Преимущественно крестьянское население, более двух третей жителей, и ранее зарабатывало в среднем 2 доллара в день. А сейчас все стало еще намного хуже.

– Есть ли в талибском Исламском Эмирате Афганистан хоть какие-то международные инвестиции?

– Талибы ведут о них переговоры с разными странами. Афганистан невероятно богат полезными ископаемыми, его даже называют "литиевой Саудовской Аравией". Эти богатства предварительно оцениваются в несколько триллионов долларов! Но извлечь их из земли не представляется сегодня возможным. Казалось бы: вот рядом могучая экономика КНР, которой все это очень необходимо, причем ведь китайцы имеют опыт работы в самых проблемных странах Африки и Азии. И к тому же Пекин, возможно, хотел бы провести через Афганистан стратегически важный транспортный коридор в рамках инициативы "Пояс и Путь". Договоритесь с Китаем и извлекайте из этого выгоды! Но нет, ничего не выходит.

– И почему?

– Причин несколько. Талибам не удается добиться международного признания. Они вообще ведут себя со своими соседями агрессивно и, я бы сказал, нелогично, странно. Недавно, например, там вспыхнули сражения с вооруженными силами Ирана из-за спора о водах реки Гильменд. А ведь иранцы оказывали талибам финансовую и военную помощь, когда те вели борьбу с США и проамериканским режимом Ашрафа Гани. И Пакистан считается союзником талибов – однако и с ним время от времени происходят вооруженные столкновения в приграничном регионе из-за так называемой "Линии Дюранда". По сути это практически вся толком неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, с кучей совсем спорных участков. Вообще в мире все знают и понимают, что талибы – крайне сложные, агрессивные, косные и непредсказуемые переговорщики. А инвестировать в государство, с которым у вас нет дипотношений – игра в рулетку.

Талибам не удается добиться международного признания. Они вообще ведут себя со своими соседями агрессивно

Вторая причина состоит в том, что в Афганистане очень слабая инфраструктура, там большие проблемы с дорогами, транспортом, энергией. Еще во времена прежнего режима Ашрафа Гани китайцы стремились вложить средства в медное месторождение, однако они вынуждены были прекратить работы именно по указанной причине. Талибы не в состоянии решить эту задачу, они не могут модернизировать страну.

Третий фактор – политическая нестабильность и военные действия. Режим талибов расколот, как минимум, на две влиятельные фракции (хотя, на самом деле таких фракций больше) и, кроме того, идет вооруженная борьба самого их режима с террористической группировкой "Исламское государство".

– То есть движение "Талибан" так и не сумело объединить страну?

– Если и сумело, то это очень относительное и хрупкое единство. У талибов, фактически, есть целых две столицы, Кандагар и Кабул. В Кандагаре, возможно, находится эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада. В Кабуле же сидят некоторые чиновники их правительства, включая Сираджуддина Хаккани, главу талибского МВД, связанного с влиятельной "Сетью Хаккани". США, кстати, официально объявили этого человека опасным террористом.

Между этими двумя группировками имеется нешуточный конфликт и существует большое недоверие. В сущности, они никогда и не были едины, и включение "Сети Хаккани" в "Талибан" было в значительной мере формальным. Хаккани попытался превратить МВД в "суперведомство" с огромными полномочиями. Также он стремится контролировать государственные финансы и многое другое – и это очень не нравится эмиру Ахундзада. Не в последнюю очередь вся их вражда связана и с различиями между двумя влиятельными пуштунскими племенами, к которым принадлежат Сираджуддин Хаккани и Хайбатулла Ахундзада. И именно "Сеть Хаккани" связана с "Аль-Каидой", которая продолжает тренировать бойцов этой организации.

Что же касается группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), то против нее талибы ведут боевые действия. По некоторым данным, численность "ИГИЛ-Хорасан" (так официально называется ответвление этой группировки в Афганистане и Пакистане), или же "Вилаята Хорасан", увеличилась с 2 до 6 тысяч бойцов. "ИГИЛ-Хорасан" формируется преимущественно из представителей национальных меньшинств, которые идут туда потому, что их раздражает, ко всему прочему, и ультранационалистический пуштунский характер нынешней власти "Талибана". Что, конечно, никак не оправдывает их действий и идеологии.

– Придя к власти, талибы обещали создать инклюзивное правительство, которое будет включать представителей национальных меньшинств. Они не сдержали обещание?

Основа движения "Талибан" – бойцы из числа пуштунских крестьян, верхушка – богатые пуштунские семьи

– Нет. Талибы – это исламистское суннитское движение, связанное с исламской школой "Деобанди", и одновременно оно состоит преимущественно из пуштунов. Основа его – бойцы из числа пуштунских крестьян, верхушка – богатые пуштунские семьи. Между тем, пуштуны составляют лишь около 40 процентов населения страны, и не все из них - крестьяне. Представьте, насколько трагично все это для 4-миллионого Кабула, огромного и куда более светского города, где живут говорящие на языке дари (близком к персидскому) таджики и хазарейцы. Это горожане, которые вынуждены подчиняться совершенно враждебным им людям, представителям, в сущности, другой цивилизации.

Не говоря о том, что хазарейцы – шииты, и за это они подвергаются преследованиям. Прежде всего со стороны группировки "Исламское государство", которая терроризирует их, устраивая взрывы и обстрелы. Однако есть мнение, что талибы в данном случае закрывают на это глаза. Поэтому шииты-хазарейцы массово перемещаются в соседний Иран. Кстати, многие женщины, которые протестуют против талибов, это именно представительницы наиболее угнетенного шиитского хазарейского меньшинства. Среди них – много образованных, для них все происходящее – это абсолютная трагедия и катастрофа. В таком Афганистане у них нет будущего.

– Да, очень много говорят и пишут о положении женщин Афганистана. Политика талибов загоняет их в Средневековье?

– Политика талибов направлена на полное исключение женщин из общественного публичного пространства. Женщине можно теперь появляться на улице лишь укутанной с ног до головы и в сопровождении родственников. ООН сообщает, что Афганистан стал самой репрессивной в мире страной по отношению к женщинам. Около 80 процентов афганских девочек и женщин школьного и студенческого возраста не посещают учебные заведения. Талибы уволили с работы всех государственных служащих-женщин, запретили женщинам посещать общественные бани и парки, потребовали, чтобы женская одежда была строго регламентирована. Женщинам и девочкам запрещено посещать школы после шестого класса и университеты, им могут оказывать помощь только женщины-врачи, им также запрещено работать в неправительственных организациях.

ООН сообщает, что Афганистан стал самой репрессивной в мире страной по отношению к женщинам

В интервью, опубликованных на сайте ООН, многие афганские женщины рассказывают о чувстве страха и полной беззащитности. Они говорят: "Мы живы, но это не жизнь!". Происходящее все больше напоминает домашний арест. Причем на таком фоне стали практически незаметны другие формы насилия, практиковавшиеся в Афганистане еще до прихода талибов к власти. Но теперь они усиливаются, например рост числа детских и принудительных браков. Это очень широко обсуждается международной общественностью. И, как ни странно, есть сообщения из Афганистана, согласно которым талибов устраивает, что международная общественность сосредоточила свое внимание именно на положении женщин.

– Почему?

– Потому что это позволяет отвести внимание от других проблемных и дорогостоящих операций талибов, в особенности – от торговли наркотиками. Возможно, талибы опасаются, что если бы именно наркоторговля оказалась в центре внимания, это могло бы вызвать большее давление.