Танк "Томаш", дроны, помощь глухонемым. "Подарки для Путина" из Чехии

Почти 100 тысяч человек в Чехии перечислили средства на проекты, организованные общественной инициативой "Подарок для Путина". В ее рамках украинской армии передали, например, модернизированный танк T-72 AVENGER, который получил прозвище "Томаш" (по одной из версий, в честь первого президента Чехословакии Томаша Г. Масарика). Этот танк оказался на поле боя еще до того, как западные страны приняли решение предоставить Украине свои танки для противостояния российской агрессии.

"Томаш" стал символом чешской помощи Украине, в кампании по сбору средств на его покупку приняли участие более 11 тысяч человек. Таким образом удалось собрать 33 миллиона крон (1,5 миллиона долларов США. – РС). Вслед за этим граждане Чехии стали перечислять средства на покупку небоевых дронов, на тренинги для медиков, работающих на передовой, на обмундирование для украинских солдат, а также на помощь слабослышащим гражданам Украины, которые убежали от войны в Чехию и столкнулись с проблемами адаптации в иноязычной среде. Средства доноров иногда тратят и на совсем обычные нужды – еду, топливо или лекарства для жителей освобожденных или прифронтовых территорий.

Желающие направить средства на помощь Украине могут не только финансировать конкретные проекты, но и приобрести на аукционе различные предметы, привезенные из Украины чешскими добровольцами, в основном волонтерами или участниками миссий, собирающих доказательства о совершении Россией военных преступлений на территории Украины. Недавно на аукцион передали и скульптуру в виде напоминающей крысу фигуры, перекрывающей газовую трубу. Скульптура месяц простояла в пражском сквере, где много лет находился памятник советскому маршалу Коневу, переданный на хранение в музей из-за его двойственной исторической роли: с одной стороны, маршал участвовал в освобождении Праги в конце Второй мировой войны, но с другой – руководил подавлением Венгерского восстания в 1956 году. "Крысиная" статуя символизирует Владимира Путина как виновника энергетического кризиса, наступившего после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года, ее автор – скульптор Даниел Достал.

Несмотря на то что война продолжается уже почти год, по словам одного из организаторов сбора средств на помощь Украине Яна Полака, поток перечисленных средств чешских граждан не иссякает:

– У нас все еще довольно много доноров, которые продолжают перечислять средства на помощь Украине. И надо сказать, что волна солидарности поднимается каждый раз, когда Россия осуществляет очередной ракетный обстрел или же совершает обстрелы критической инфраструктуры в Украине, или же когда становится известно о гибели детей в результате российских ударов. Люди пытаются сделать хоть что-нибудь. Они не остаются равнодушными. Сразу после начала войны нам удалось собрать около миллиарда крон (почти 50 миллионов долларов США по нынешнему курсу. – РС). Позднее поток благотворительных взносов уменьшился, но в Чехии люди сочувствуют жителям Украины и продолжают перечислять много средств на помощь этой стране.

– Танк – это очень дорогое оружие, поэтому не могу не спросить, какие суммы люди чаще всего перечисляют на помощь украинской армии?

– Это самые разные люди. Некоторые перечисляют нам крупные суммы, но чаще всего речь идет о небольших взносах, в размере от 10 до 100–200 долларов.

– Каким образом вам удалось привлечь такое значительное количество людей, ведь сто тысяч доноров для такой относительно небольшой по населению страны, как Чехия, довольно много?

– Мне кажется, это связано с прошлым. Многие люди в Чешской республике еще помнят времена, когда в Чехословакии стояли советские войска (в 1968–1991 годах, в результате вторжения войск СССР и других стран Варшавского договора. – РС). Многие до сих пор оценивают это как несправедливость. Думаю, по этой причине наша инициатива нашла такой значительный отклик. Люди рады тому, что могут помочь Украине, сопротивляющейся российской агрессии.

– Как ваши доноры и сотрудники инициативы оценивают происходящее сейчас в Украине?

Оказалось, что российским политикам совершенно нет дела до людей, живущих в Украине, да и до своего народа, в России, тоже дела нет

– В нынешнее время и в той цивилизации, которая у нас есть, до сих пор не верится, что могла вспыхнуть война такого масштаба. Мы верим, что право на безопасную жизнь – это сегодня первостепенная ценность нашего общества… Но оказалось, что в России, к сожалению, это не так. Оказалось, что российским политикам совершенно нет дела до людей, живущих в Украине, да и до своего народа, в России, тоже дела нет. Человеческая жизнь для них ничего не значит. И только для того, чтобы удержаться у власти и сохранить свою роскошную жизнь, они согласны пожертвовать огромным количеством человеческих жизней. Война вообще ужасна, а война в ситуации, когда армия одной страны нарушает международно признанные границы другого государства и стреляет по жилым домам, ужасна вдвойне. Никто не мог представить себе, что в наше время что-то подобное вообще возможно.

– Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша работа?

– Все началось с того, что, когда российская армия начала вторжение в Украину, многие задумались над тем, что могут сделать в данной ситуации. Предприниматель Далибор Дедек (владелец одной из крупнейших в Чехии технологических компаний. – РС) тогда решил, что будет помогать вывозить людей из городов, которые подвергались российским бомбардировкам – он хотел помочь им безопасным образом выехать из зоны боевых действий. Тогда возникла инициатива, которая называлась We must act ("Мы должны действовать"). Одна из целей, которую она перед собой ставила, – добиться возникновения бесполетной зоны над украинскими городами. Так это все и начиналось. К сожалению, ничего из задуманного тогда осуществить не удалось: бесполетная зона не возникла, помочь вывозить людей в той ситуации, которая сложилась на земле, также было невозможно. Тогда мы стали думать, что еще мы можем сделать, как можем помочь? И решили потратить средства, которые нам удалось собрать, на оружие и на амуницию для украинской армии. Так и возник проект "Подарок для Путина" – сайт, на котором люди могут сделать пожертвование на снаряжение и снабжение украинской армии.

– Какие проекты вам уже удалось реализовать?

– Мы реализовали проекты по передаче амуниции и вооружений на сумму около 370 миллионов крон (почти 17 миллионов долларов США – РС). Пожертвования перечисляются на счет украинского посольства, которое и принимает решение, на что их потратить. Одновременно мы реализуем и собственные проекты. Один из самых известных – это сбор средств на покупку танка "Томаш". Еще один реализованный нами проект касался противовоздушной обороны: его смыслом было добиться того, чтобы люди могли охранять гражданские объекты от российских ударов. Средства мы собирали и на курсы профессиональной подготовки военных медиков, на бронированную машину скорой помощи… Другой наш большой проект – это сбор средств на небоевые разведывательные дроны, которые помогают обнаружить раненых или корректировать огонь.

Любое решение о поставках оружия принимает украинская сторона совместно с чешским министерством обороны. Мы не вмешиваемся в эти процессы, мы только стараемся помочь, чтобы деньги на оружие были. А то, куда отправляют это оружие, решают те, кто способен принять это решение лучше нас. Что касается сбора средств на коммерческие дроны, а также другие наши проекты, мы в том числе поддерживаем чешских добровольцев, которые воюют в Украине, и посылаем им средства напрямую. Дроны мы посылаем коммерческие, здесь речь об оружии не идет. В Украине находятся разные добровольцы из Чехии. Некоторые из них являются профессиональными военными, которые действуют в иностранном легионе, но одновременно там много добровольцев, которые просто привозят гуманитарную помощь в детские дома или же обучают военных медиков. Есть и те, кто работает как военный медик и помогает непосредственно в зоне боевых действий – например, транспортируют раненых с передовой в медицинские учреждения в тылу. Одновременно чешские граждане есть в составе групп экспертов, расследующих военные преступления. Есть чехи и среди тех, кто ездит на освобожденные территории, где проводятся эксгумации в районах массовых захоронений, они осуществляют оценку того, что происходило во время российской оккупации. Этим людям мы помогаем тем, что передаем им деньги на покупку бензина, еды и лекарств для распределения, например на освобожденных территориях или для работы различных миссий, которые действуют в Украине.

– Каким образом вы определяете, в каком оборудовании есть необходимость? Вы работаете в том числе и на месте, непосредственно в Украине?

– Нет, обычно мы обсуждаем это с теми, кто находится на месте. Во-первых, это сотрудники украинского посольства, во-вторых, сотрудники министерства обороны, которые помогают нам понять, какое снаряжение окажется полезным, обращая внимание на характер боевых действий в Украине. Мы консультируемся, реально ли приобрести тот или иной вид оружия или амуниции и с какими сложностями нам придется столкнуться, если мы решим отправить купленное непосредственно на место, где идут бои.