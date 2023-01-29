"Он хорошо информирован, насколько опасна Россия". Чехия выбрала президента

Избранный президент Чехии Петр Павел в воскресенье поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, поддержка Украины не должна ослабевать, а России нельзя позволить выиграть войну. "Путь к гарантиям большей безопасности для всех – снова обрести нормальное состояние, восстановить суверенную Украину", – заявил Павел в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News на следующий день после того, как были обнародованы результаты голосования.

Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). Во втором туре президентских выборов он победил, набрав более 58 процентов голосов. Его соперник, крупный предприниматель и в прошлом премьер-министр страны Андрей Бабиш набрал менее 42 процентов голосов.

Павел после инаугурации сменит Милоша Земана, который многие годы считался одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран Евросоюза. Несмотря на то что после начала войны России против Украины Земан резко ужесточил свою оценку действий Москвы, во время нынешних выборов он поддержал соперника Павела – Андрея Бабиша, выступавшего за переговоры с Россией и организацию в Пражском граде, резиденции президента Чехии, саммита, на котором бы Киев и Москва могли договориться о мире.

Петр Павел будет занимать жесткую позицию в отношении Кремля до тех пор, пока у власти находится Владимир Путин

По мнению Петра Павела, в будущем, когда ситуация в России позволит это сделать, с Москвой необходимо будет установить нормальные отношения и определить параметры взаимной безопасности. Нынешнюю ситуацию в России избранный президент Чехии оценивает как нестабильную, обращая внимание на ухудшающееся экономическое положение. В российском обществе, как считает Павел, увеличивается разочарование относительно хода войны и того, к чему она в настоящий момент привела, а также из-за того, каким образом режим общается со своим народом. "Россия со временем поймет, что из данного положения выйти победителем невозможно", – считает Петр Павел. По его словам, российская армия не привыкла проигрывать, а Москва все еще имеет больше ресурсов для ведения войны, чем Киев. "Крайне важно, каким образом к данной ситуации отнесется мировое сообщество и особенно Китай", который, по мнению избранного президента, имеет большое влияние на возможное завершение нынешнего кризиса. При этом Павел отметил, что экономические санкции снижают возможности России, в том числе инвестиции в военный комплекс и траты на войну, а также делают невозможным использование высоких технологий на поле боя. "Необходимо объяснять людям, что поддержка Украины является единственным возможным путем и что нам необходимо выразить солидарность, – заявил Петр Павел. – Тот тип международных отношений, на котором пытается настоять Россия в Украине, не в интересах Чешской Республики, поэтому допустить, что не так далеко от чешских границ нарушаются правила, невозможно".

Политолог Иван Преображенский рассказывает, что изменится в чешской политике после победы Петра Павела на президентских выборах в Чехии:

– В данном случае эта победа означает большую консолидацию, потому что приход Андрея Бабиша на пост президента неизбежно был бы сопряжен с его попытками тормозить военную поддержку Украины. Как на уровне Чехии, так и на уровне Европейского союза, а может быть и на уровне НАТО. Мы помним, как в свое время позиции правительства Чехии и президента Милоша Земана отличались на международной арене и создавали такие сложности. Андрей Бабиш четко артикулировал, что он выступает против военной поддержки Чехией Украины и за переговоры с Россией. Петр Павел – человек хорошо понимающий, как работают инструменты НАТО, потому что он бывший штабной генерал НАТО. Скорее всего, это человек, который на международном уровне может участвовать и сыграть достаточно серьезную роль в координации помощи Украине.

– Несмотря на то что идет война и отношения Чехии и России крайне холодные, не могу не спросить о том, что можно ожидать от Петра Павела по отношению к России?

– Петр Павел занимает к России жесткую позицию. Неофициально известно, что одним из его советников является бывший посол Чехии в России Петр Коларж. Соответственно, он должен быть достаточно хорошо информирован обо всем, что связано с Россией. Как бывший генерал НАТО, он очень хорошо знает о том, какую опасность представляет собой Россия и какую опасность она создает сейчас в Украине своей агрессией. Поэтому я думаю, что Петр Павел будет занимать жесткую позицию в отношении Кремля до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин и его окружение. Для него, скорее всего, ничего не изменится. Мало того, я думаю, что никакого улучшения чешско-российских отношений в принципе не предполагается. Опять-таки, до тех пор, пока у власти находится Владимир Путин и его окружение. Потому что даже с Милошем Земаном Кремль полностью разорвал какие-либо (назовем их неофициальными) отношения после того, как Чехия выслала российских дипломатов в связи со взрывами в Врбетицах, а Милош Земан не сумел этому помешать. То есть здесь дверь закрыта с другой стороны. И даже если бы в Чехии произошла какая-то политическая революция, а чешское правительство сменилось на людей, готовых и желающих разговаривать с Москвой, этого бы не сделала сама Москва.

– Что изменилось в чешском обществе? Ведь еще совсем недавно на посту президента находился похожий на Андрея Бабиша политик, Милош Земан, взгляды которого можно было назвать пророссийскими. До этого президентом был Вацлав Клаус, у которого тоже были тесные отношения с Россией, издание его книги финансировал российский "Лукойл". Почему сейчас избиратели ушли от той повестки, которую олицетворяли Клаус, Земан, Бабиш?

– Тут надо отметить, что Вацлав Клаус был последним президентом, которого избирал парламент. Пока он был президентом, Клаус не отличался пророссийскими взглядами. Более яркими и более явными они стали после того, как он ушел с поста президента. Что касается Милоша Земана, то это первый всенародно избранный президент Чехии. И это, собственно, и создало серьезную проблему и диспропорцию в политической системе страны. Чехи не сразу это осознали, радостно использовали возможность прямых выборов президента. В итоге Милош Земан дважды выигрывал на президентских выборах и долгое время был самым популярным политиком в стране. Но он использовал свою популярность не на благо. Поскольку пост президента ему не давал практически никаких полномочий, он начал ломать конституционную систему Чехии. Персонально под себя. Это нанесло большую политическую травму и конституционной системе Чехии, и чешскому обществу. За время президентства Милоша Земана чешское общество постепенно, как мне кажется, осознало эту травму, осознало проблему и поняло, что глава государства не должен быть политиком, работающим исключительно в своих собственных интересах. Именно это стало причиной серьезного изменения политических настроений в Чехии в рамках президентских выборов и определило победу Петра Павела, который очевидно, как его обвинял в этом Андрей Бабиш, является президентом действующего правительства. Но он является им в том смысле, что, в отличие от Бабиша, он готов с ним тесно сотрудничать. Он не готов преувеличивать свои полномочия, он не готов бороться с парламентом за власть. То есть нынешнее голосование – это некое выздоровление чешского общества, которое совершило ошибку и теперь пытается ее на политическом уровне исправить и вернуть посту президента ту роль, которая у него была до этого, – считает Иван Преображенский.

Петр Павел уже объявил о том, что весной, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, отправится в рабочую поездку в Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чепутовой. Чепутова в субботу лично поздравила Павела с победой, приехав для этого в Прагу.

Обозреватель пражского издания Hospodářské noviny Ондржей Соукуп рассказывает о соперниках во втором туре президентских выборов в Чехии и о том, что определило победу Петра Павела:

– Петр Павел – первый президентский кандидат за последние годы, который опирался на городской праволиберальный электорат и голоса этих избирателей наконец-то одержали победу. До этого побеждали кандидаты-популисты. Павел сумел победить не только благодаря своим либеральным взглядам, вниманию к правам человека, благодаря всему этому гавеловскому этосу, но и благодаря военному бэкграунду. Помимо этого, определенную роль сыграл его имидж – он производит впечатление спокойного, уверенного в себе человека. И это помогло завоевать часть голосов тех избирателей, которые раньше голосовали за Милоша Земана. Помимо этого, у Андрея Бабиша не получилось сделать ставку на негативную кампанию, на запугивание войной.

– Какую роль сыграла во время президентских выборов в Чехии война России в Украине?

– Мне кажется, что война сыграла определенную роль. PR-стратеги Андрея Бабиша как раз думали, что это будет слабое место Петра Павела, потому что они запустили перед вторым туром выборов кампанию, смысл которой сводился к тому, что вот, он же военный, он нас втянет в войну, если ты голосуешь за Павела, то готовься к мобилизации, и так далее. Но это не сработало. Люди понимают, что времена действительно сложные, но лучше, если во главе государства будет стоять человек, который хотя бы понимает, что такое война, что такое армия, и может адекватно оценивать риски.

– Что изменится в чешской политике после того, как на пост президента придет Петр Павел?

– Вообще пост президента в Чехии – это, конечно, не совсем позиция монарха в Великобритании, но все же реальных исполнительных полномочий у президента относительно немного. При этом уже исторически сложилось, что президент задает тон, создает атмосферу, если хотите, в политической жизни страны. В этом смысле Петр Павел будет успокаивающим фактором, который будет продвигать свою политику, свое видение будущего.

– Не могу не спросить о сопернике Петра Павела Андрее Бабише. Он довольно популярный политик на востоке страны, где его сельскохозяйственному концерну принадлежит несколько фабрик, однако и там во многих моравских регионах, например, Бабиш проиграл Павелу, хотя перевес был очень небольшим, голоса разделились почти 50 на 50.

– Андрей Бабиш политик такого типа, как, например, итальянский политик Сильвио Берлускони или даже венгерский политик Виктор Орбан. То есть это человек, лояльное ядро избирателей которого равно приблизительно 30 процентам. Проблема этого ядра избирателей в том, что они довольно изолированы. Потенциал получить другие голоса у него ограниченный. Собственно, уже с осени прошлого года соцопросы показывали, что если Бабиш выйдет во второй тур, то он проиграет практически любому кандидату из условного либерального лагеря. Так и получилось. Он мог получить голоса только тех избирателей, которые раньше голосовали за кандидатов-коммунистов или же за крайне правых, националистов. Петр Павел мог получить и получил те голоса, которые были отданы за других либеральных кандидатов. Отсюда и разница в результате, – говорит Ондржей Соукуп.