"Танки, смерть, Пушкин". Рунет о русской классике в войне против Украины

Близится уже сотый день войны России против Украины. Эта война разворачивается и на культурном уровне. Одной из важнейших символических тем становится русская литература и лично Пушкин, в нескольких украинских городах были демонтированы его памятники.

Россия же наносит ответный удар: в оккупированном Херсоне появились баннеры с Пушкиным, которые, видимо, должны подтвердить российские притязания на город.

Ксения Туркова:

Господи. Да когда же его оставят в покое. То он за поправки призывал голосовать, теперь вот это

Виктор Шендерович:

Он у них еще в 2003 году агитировал за партию "Единство" подложной цитатой из письма к Чаадаеву, помогал Лужкову ("как много в этом звуке..."), боролся с либерализмом ("не дорого ценю я громкие права...")...

Поучаствовал в обнулении (цитату не вспомню, но арапский профиль в этом контексте помню твердо). "Клеветников России" в новейшие времена заездили как пластинку и сделали популярнее мороза и солнца. Если бы телевизор с такой же частотой цитировал после Беслана невозможность молиться за царя Ирода - другая была бы страна.

Теперь Пушкин со всех щитов приветствует оккупацию Херсона, в строительстве которого принимал участие его эфиопский прадедушка.[...]



Во все дыры пользуют несчастного и бессловестного теперь Александра Сергеевича. Как писал он сам в том самом письме Чаадаеву, "это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние".

Карина Кокрэлл-Фере:

Пушкина на танках привезли в захваченный город... Как маркер "нового порядка". Формируют условный рефлекс и ассоциативную цепочку: Танки—война—смерть—оккупация—Пушкин.

#война2022

Тоталитарные режимы придают особенное значение культуре и поэтому кровавыми лапами тянут ее на себя как одеяло, чтобы прикрыть голую задницу собственной сомнительной легитимности. Думают, что это поможет. Это им не помогает, а культуру непоправимо унижает и марает.

Это тоже мафиозная круговая порука: замазать всех и всё. Мертвые не возразят.

Сказала, что немецкие нацисты не использовали Гетё или Гейне как свои маркеры порабощения, но потом вспомнила, что в концлагерях, во время расстрелов, заключенных заставляли играть Баха и Бетховена... Та же методика. Можно себе представить, как всю оставшуюся жизнь чувствовали себя уцелевшие узники, слыша потом звуки тех же концертов…

Виноват ли Бетховен? Мертвые не ответят.

Михаил Немцев:

Примерно полгода назад во время онлайн-обсуждения книги Ивана Куриллы "Битвы за историю" я сказал: что памятники Пушкину стоят везде, докуда дошёл российский солдат, такова их культурно-политическая функция: обозначать это самое, геополитическое господство. На это Иван уместно возразил, что вот в центре Вашингтона тоже ведь стоит же памятник Пушкину. Ну да. И вот теперь.

Валерий Шубинский:

Бороться с унижением русской культуры в момент, когда от русских пуль гибнут люди, может, и неуместно. Но бороться с самой русской культурой - уместно, да?

Особенно ее, этой культуры, носителям.

Здесь мотивация двойная. Первая - те достоевские качели между самовозвеличиванием и самоунижением, которые тоже есть ее, русской культуры, часть, и не самая здоровая. То есть если мы грешны и от нас не всегда свет миру, то надо ползать в пыли и просить прощения у за то, что мы существуем, а еще лучше - сдохнуть. Если не бог, то червь. А быть людьми не пробовали? Знаете, кроме Достоевского есть еще Пушкин и Чехов.

Но есть и вторая составляющая. Это какая-то тотальная неприязнь к культуре как системе ценностей (если угодно, как к конструкту), которая распространилась в последние годы во всем мире среди людей, претендующих на прогрессивность. Традиция априорного уважения к духовной и эстетической работе человека зачеркивается якобы во имя очень хороших и правильных вещей - расового и гендерного равенства, борьбы с насилием и т.д. Хорошие идеи при этом карикатурно упрощаются, утрируются и превращаются в свою противоположность. Потому что на самом деле тут вовсе не борьба с "мертвыми белыми мужчинами", империалистами и проч. за права меньшинств, а ненависть троечника к сложности мира (даже если на политическом уровне сейчас - временно! - "все просто", на метафизическом просто никогда не будет), к независимости художника и мыслителя.

Борис Филановский:

Произнесу дежурные слова насчет того, что сейчас 1) не время упрекать украинцев и 2) уж тем более не русским этим заниматься. Но дело не только в этом. Кто я такой – и кто вы такие, дорогие культурные компатриоты (в том числе гораздо более культурные, чем я), чтобы раскидывать свое шапито – ой простите, свой пантеон – над кем бы то ни было?

Какой бы безусловной для русских ни была фигура напр. Пушкина – человеку другой культуры мы должны заранее оставить возможность отвергнуть эту фигуру. Слышите, другой! Потому что украинцы не русские, они БОЛЬШЕ НЕ русские – и хватит [болтать] насчет братских народов. Допизделись уже. Теперь будем [болтать] про братские культуры?

Давайте заткнемся, а. Культурная общность никуда не денется – в той мере, в какой сами украинцы захотят ее сохранить. Да, исторически у нас с ними довольно много общих кредитов набрано (в болонском смысле), но не надо больше никому навязывать отцовские фигуры и обязательные предметы. Вы же не советский Минобр (это, кстати, практически сокращение от Минобороны).

Израильский сайт "Детали" публикует колонку писателя Юрия Володарского:

Теперь в Украине широко распространено мнение, что ответственность за войну несет не только нынешнее поколение российских культурных деятелей, но и вся русская культура. В первую очередь литература, по своему духу шовинистическая, высокомерная, депрессивная, чуждая украинской ментальности. Пушкину и Бродскому поминают печально знаменитые стихотворения, соответственно «Клеветникам России» и «На независимость Украины». Достоевского обвиняют в русском мессианстве. В список украинофобов на странице в Википедии, кроме тех же Достоевского и Бродского, занесены Горький, Булгаков, Солженицын. Все чаще раздаются требования тотальной отмены русской культуры в Украине и максимально возможного ограничения ее функционирования в мире.

Русские либералы утешают себя тем, что нынешняя ситуация проходяща, что со временем взгляды украинцев станут менее радикальными. Однако нужно понимать, что одного лишь прекращения боевых действий для таких перемен будет явно недостаточно. Необходимым условием для изменения отношения украинцев к россиянам является военное поражение России, крах нынешней российской власти, а в лучшем случае – распад российского государства, который положит конец его имперским амбициям. Пока этого не случится, на то, что украинские лидеры мнений изменят свое отношение к российским гражданам, русскому языку и русской культуре, рассчитывать не стоит.

Олег Лекманов:

Прочитал здравую и ясную статью Юрий Володарский о том, почему в Украине сейчас сносят памятники Пушкину и, подумав, понял, что о самом главном (на мой взгляд) Володарский все-таки не написал.

Гнусность сегодняшней ситуации, смоделированной Путиным и его приспешниками состоит еще и в том, что у условных российских «нас» сейчас просто нет права и возможности критиковать действия Украины и украинцев.

Мне кажется, что многое из того, о чем пишет Володарский, как о специфическом именно для русского сознания (например, высокомерное отношение к другим народам) на самом деле характерно почти для всех народов и для многих украинцев в том числе. И, скажем, те грубые упреки, которые ко мне, как и ко многим из нас, в комментариях обращают украинцы, мне (часто) представляются несправедливыми и любого россиянина я бы за них без промедления отправил в бан.

НО: именно российское государство развязало преступную войну в Украине, именно по вине российского государства сейчас гибнут люди, и поэтому претензии в адрес украинцев и Украины сейчас неуместны и несправедливы.

Совсем просто говоря: Путин нас лишил еще и возможности полемизировать с украинцами на равных.

Ещё один похожий текст публикует "Новая газета. Европа", его автор - украинский журналист Юрий Макаров:

Ни хрена, господа, ваша культура своего предназначения не выполнила, ибо не собиралась выполнять. Вот этого-то заискивания перед бездной вам и не хотят простить. А еще что замечательно: на каждом шагу слышу ваши снисходительные оговорки по поводу нашего здесь антропологического ужаса: «Украинцы — понятно, имеют право, они травмированные, а вы-то, вы-то, европейцы, чего?» Так европейцам в первую очередь должно быть «чего». Мы как раз привычные, все-таки соседи, а им вся эта причинно-следственная связь никак не очевидна. Они не понимают ни попустительства, ни скрытой гордыни: «мы такие ужасные, но именно поэтому мы хорошие». «Мы хорошие!» «Ребята, мы тут ни при чем?» При чем, при чем! Не надо взывать к тем, кто в ужасе отвернулся. Не надо поучать, лучше помолчать какое-то время. Это я вам как русский говорю.

Марат Гельман:

Я теперь тоже за снос памятников Пушкину. А куда деваться?

Словно какой-то невероятный клинический русофоб решил испоганить все более не менее конвенциональное. Вначале память о победе во второй мировой уничтожают победобесием, теперь «наше все» - символ оккупации.

Ps с ужасом предвижу, что следующим, кого они облепят своими кровавыми руками - Христос.