После переезда в Россию доходы экс-главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль превысили ее министерскую зарплату в Австрии, пишет The Insider. По информации издания, ее средний месячный доход составляет 1 миллион 697 тысяч рублей. Это около 18 с половиной тысяч евро по курсу на момент публикации, что превышает ее зарплату на посту министра правительства Австрии, когда она получала 17 тысяч 800 евро, пишет The Insider. Всего, по подсчетам журналистов на основе утечек, годовой доход Кнайсль превышает 20 миллионов рублей.

При этом в 2022 году Кнайсль уверяла, что после переезда в Россию поселилась в рязанской деревне и живет всего на 1200 евро в месяц. Доход Кнайсль, поясняет The Insider, складывается из семи источников: работе в СПбГУ, где она руководит Центром Geopolitiсal Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I), в АНО "ТВ Новости" (юрлицо Russia Today), в АНО "Международный центр компетенций в горнотехническом образовании" (действующая под эгидой ЮНЕСКО организация, "созданная для содействия развитию компетенций и распространению знаний и технологий в области минерально-сырьевого комплекса, энергетики и горнотехнического образования в интересах глобального устойчивого развития"), в Сибирском федеральном и Рязанском университетах, в АО "Бизнес Ньюс Медиа" (владеющее брендом издания "Ведомости") и студии "Телепрофиль" (ранее на выплаты Кнайсль от "Телепрофиля" обратила внимание "Новая газета Европа"). Все работодатели Кнайсль либо напрямую контролируются, либо связаны с российской властью, подчеркивает издание.

Помимо этого, в 2024 году бывшая глава австрийского МИД выпустила книгу "Реквием по Европе", в которой "с сожалением признает окончательный упадок той Европы, в которой она родилась и прожила долгие годы".

Карин Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. В августе 2018 года у нее на свадьбе побывал Владимир Путин и танцевал с ней как невестой. С июня 2021 по май 2022 года Кнайсль входила также в совет директоров "Роснефти", а в июле 2022 года сообщила, что уехала из Австрии из-за угроз.

Также из Австрии в Россию бежал бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек. Среди прочего его подозревают в руководстве шестью гражданами Болгарии, которые следили за журналистами-расследователями Романом Доброхотовым и Христом Грозевым, а также в кураторстве бывшего сотрудника австрийской спецслужбы Эгисто Отта, который, по версии следствия, в 2015–2022 годах передавал в Россию об оппонентах Кремля конфиденциальные данные, включая информацию из национальных и международных полицейских баз.