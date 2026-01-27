Танцевавшую с Путиным Кнайсль требуют лишить гражданства Австрии

Австрийская либеральная партия NEOS потребовала лишить гражданства Австрии Карин Кнайсль, которая с 2017 по 2019 год занимала пост министра иностранных дел и широко известна тем, что танцевала на собственной свадьбе с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Сообщается, что инициатива о лишении австрийского гражданства Кнайсль, с 2023 года проживающей в России, была запущена после того, как она в одном из публичных комментариев негативно высказалась о своей родине.

Как сообщили на этой недели представители NEOS, сейчас партия готовит юридическую жалобу с целью начала процедуры лишения гражданства.

В адрес Кнайсль высказано обвинение в распространении "проплаченной пропаганды в интересах президента России Владимира Путина и ему подобных". "На службе у Путина Кнайсль символически распространяет только одно послание: Австрия - врата в ад, путинская Россия - райский сад", - заявил депутат от NEOS Янник Шетти.

Шетти также раскритиковал Кнайсль за использование ею своего статуса бывшего министра иностранных дел Австрии в коммерческих целях.

Российские власти не раз отвергали обвинения в пропаганде и злонамеренных действиях в отношении западных стран, в ответ указывая на якобы усиливающуюся на Западе русофобию.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел в правоцентристском коалиционном правительстве канцлера Себастьяна Курца. Хотя формально она была независимым кандидатом, на пост в правительстве её выдвинула австрийская крайне правая Партия свободы, выступавшая с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией.

В 2021 году бывшая чиновница вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть". Она вышла из него в мае 2022 года. Незадолго до этого "Роснефть" попала под санкции Евросоюза из-за вторжения России в Украину. Кроме того, министр писала колонки для российского государственного телеканала RT (он тоже попал под санкции ЕС).

В августе 2023 года сообщалось, что Карин Кнайсль поселилась в деревне в Рязанской области, а также, что её пригласили для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. ("Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России") при Санкт-Петербургском госуниверситете, где она занимает должность руководителя.



