Танцующие на верхней палубе. Елена Сорокина – о вине

Немецкий философ Карл Ясперс, который, как известно, не отказался от своей жены еврейки Гертруды Майер и всю Вторую мировую войну просидел с таблеткой яда в кармане, ожидая прихода гестаповцев, после окончания войны одним из первых поставил перед своими соотечественниками вопрос о вине. Ясперс обратился к немцам с таким призывом: "Мы должны выяснить вопрос о немецкой вине. Это касается нас самих. Это делается независимо от упрёков, которыми нас осыпают извне, хотя мы и можем пользоваться ими как зеркалом. Мы чувствуем себя причастными не только к тому, что делается сейчас, не только совиновными в действиях современников, но и причастными к традиции. Мы должны взять на себя вину наших отцов. Мы все виноваты в том, что в духовных условиях немецкой нации дана была возможность такого режима".



Ещё совсем недавно было невозможно представить себе, что призыв Ясперса к немцам станет столь актуальным для русских, но это произошло с началом вторжения в Украину 24 февраля. Оно перевернуло мир. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "24 февраля 2022 года произошла смена эпох в истории нашего континента. Напав на Украину, российский президент Владимир Путин хладнокровно начал войну, у которой есть всего лишь одна причина: свобода украинцев и украинок ставит под вопрос существование его собственного режима. Это бесчеловечно. Это противоречит международному праву. Это ничем, никоим образом не может быть оправдано".

Российская пропаганда уже десять лет обвиняет Европу в оправдании нацизма, теперь защищая таким образом "специальную операцию" не территории соседней независимой страны. Находясь внутри российской информационной матрицы, многие россияне в эти дни заняты решением своих насущных проблем: запастись продуктами, успеть купить мебель и утварь в IKEA, решить вопросы с вкладами в банке. Эти вопросы кажутся сейчас более важными, чем вопрос национальной вины. По данным фонда "Общественное мнение", 65 процентов россиян поддерживают "специальную операцию" в Украине. Правда, остается открытым вопрос, можно ли доверять этим данным? В условиях беспрецедентных репрессий респонденты вполне могут не говорить правды о том, что они думают. Даёт надежду интернет-опрос москвичей, который недавно Марат Гельман назвал "осторожным поводом для оптимизма" (провела социологическая служба ФБК). Согласно этому опросу, в последнее время увеличивается количество респондентов, полагающих, что Россия несёт ответственность за конфликт с Украиной.

ФБК приходит к таким выводам: "За всё время работы социологической службы мы не видели такой динамики общественного мнения. В течение нескольких дней войны настроения россиян претерпели кардинальные изменения. Вектор этих изменений выглядит совершенно однозначно: до людей начинает стремительно доходить, кто виноват в развязанной войне, зачем она ведётся и чем закончится".

Ответить за преступление Кремля придётся очень многим, если не всем русским

Иногда мне кажется, что острое чувство стыда за происходящее сегодня больше других испытывают те, кто уехал в эмиграцию или давно живет в западном мире. Многие русские в Чехии (здесь проживает, по разным данным, 30 или 40 тысяч выходцев из России) сплотились в своем желании помочь украинским беженцам. Поддерживают, чем могут: работают переводчиками, перечисляют деньги в фонды помощи, приносят вещи, игрушки, помогают с поиском жилья. Каждая новость, каждая публикация о том, что русских не хотят обслуживать в магазинах или ресторанах, что переименовали "русское мороженое" в "украинское", что некоторые преподаватели отказываются обучать русских студентов, что на табличку с названием пражской Русской улицы наклеили листовку с уже знаменитой фразой о "русском корабле", отзываются во многих сердцах болью. Многие из нас испытывают вину за то, что происходит в Украине.

Россия сегодня напоминает тонущий "Титаник": на нижних палубах захлебываются, зато на верхней продолжают веселиться и танцевать. Дико смотреть на фотографии российских блогерш на Мальдивах с подписями "Прохожу детоксикацию" или "Просьба не беспокоить". Жизнь складывается так, что ответить за преступление Кремля, за то, что украинские дети остались без еды и крыши над головой, придётся очень многим, если не всем русским. На Мальдивах не спрячешься.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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