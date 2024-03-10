Тарасу Шевченко – 210. Алексей Никитин – о поэте в "пикселе"

Осенью 2022 года, когда ВСУ стремительно освобождали Харьковскую область, в украинских соцсетях повсюду можно было встретить короткое видео, записанное в только что отбитой Балаклее. Украинские солдаты срывают с рекламного щита пропагандистский плакат, наклеенный в дни оккупации города. Под ним появляется другой, вывешенный до оккупации, с портретом Тараса Шевченко и несколькими строками из поэмы "Кавказ".

– А ну, читай, – говорит командир одному из солдат, и по мере того, как тот чеканит известные с детства, выученные еще в школе стихи, ощущение метафизической мощи происходящего подчиняет и бойцов, и зрителей.

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

– Тарас Григорович Шевченко! – выкрикивает боец, обернувшись лицом к камере. Его захлестывает энергия, в эту минуту он видит себя на острие украинской истории и навсегда останется звеном цепи, соединяющей ее прошлое и будущее. Другим звеном в этой цепи давно стал сам Шевченко. В нынешней войне они крепко удерживают друг друга: поэт, которому исполнилось двести десять, и двадцатилетний солдат – без одного другому не выстоять.

Украина встречает освободителей словами Шевченко. Его стихи задают масштаб событий и устанавливают связь времен. Когда звучат стихи о свободе, нет сомнений, о какой свободе он говорит, когда о борьбе – о какой борьбе, когда о врагах – о каких врагах. Шевченко заложил фундамент современной украинской культуры, но его воля до сих пор проступает в линиях ее несущих конструкций, его влияние ощутимо, иногда оно оказывается определяющим. Шевченко вновь звучит современно, возможно, одна из причин этого в цикличности украинской истории – нередко эту цикличность объясняют то затухающей, то вновь разгорающейся войной, тысячелетней войной.

Двухсотлетие Шевченко пришлось на первые недели после окончания Майдана 2014 года, когда Украина оплакивала и хоронила убитых. Потрясение тех дней было настолько сильным, что торжества в большинстве своем либо не привлекли внимания, либо были отменены. Но фигура Шевченко и в дни юбилея, и раньше, во время протестов, присутствовала постоянно. Поэт менял декорации и образы: Шевченко-супермен, Шевченко на скутере, Шевченко-shegevara, Шевченко в бандане, Шевченко с шиной, Шевченко в каске с бейсбольной битой на плече. Его стихи успел прочитать на камеру Сергей Нигоян, погибший в январе 2014 года, и они звучали со сцены Майдана. Место Шевченко давно не ограничивается одной только поэзией, он формирует национальную идентичность украинцев.

Так продолжалось все восемь лет, отделявшие начало гибридной войны России против Украины в 2014 году от полномасштабного вторжения в 2022-м. В это время Шевченко надел "пиксель" – форму ВСУ. Весной 2022 года его видели с "Джавелином". Так проявилась ключевая особенность личности Шевченко: в первую очередь украинцы видели в нем бойца. Во всех смыслах.

Советская цензура с ним не справлялась даже в самые глухие, в самые темные времена: печатались стихи Шевченко, непозволительные ни для кого, ни среди живых, ни среди мертвых. Теперь, 9 марта каждого года, украинские социальные сети затапливают волны публикаций с хештегами, отсылающими к памятным дням поэта. Масштаб явления невероятный, невозможно представить, что всех этих людей как-то искусственно стимулировали. Да и некому этим заниматься. Вал воспоминаний, связанных с его именем, публикаций любимых стихов, видео с чтением хотя бы нескольких строк... Чтобы увидеть, как выглядит народная любовь, достаточно полистать украинские социальные сети 9 марта.

Алексей Никитин – писатель, живет в Киеве

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