ТАСС написал о военной технике на ЗАЭС. В Минобороны говорили, что её нет

Российское государственное информационное агентство ТАСС распространило в четверг сообщение о задержании двух сотрудников Запорожской атомной электростанции, которые якобы передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и российской техники на ЗАЭС. При этом неделю назад в Министерстве обороны России заявляли, что военной техники на электростанции нет.
На нестыковку обратило внимание издание The Insider, процитировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Именно он 18 августа заявил об отсутствии боевой техники на украинской атомной электростанции, а также о готовности в качестве доказательства предоставить МАГАТЭ фотоснимки высокого разрешения.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили её вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.
- 8 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал The Insider, что Россия проводит минирование территории Запорожской АЭС в Энергодаре, а также хранит снаряды "разной ёмкости и разной мощности" прямо в цехах. 12 августа корреспондент Би-Би-Си в Украине Джеймс Уотерхаус опубликовал статью о ситуации на ЗАЭС. Её сотрудники сообщили, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. Позицию поддержали несколько европейских стран и США. Москва настаивает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля", что может привести к ядерной катастрофе.
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